Diaľničiari začali s veľkou rekonštrukciou dlhé mosta v križovatke D1 a R1 pri Trnave

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok začala komplexnú opravu 80 metrov dlhého mosta pri Trnave, v mieste križovania diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1.

Motoristov čakajú dopravné obmedzenia

Najskôr opraví most v smere z Nitry do Trnavy, pričom práce rozdelila do dvoch etáp, aby minimalizovala ich vplyv na plynulosť dopravy. Oprava mosta je plánovaná na jeden rok, bude trvať denne 24 hodín vrátane víkendov. Motoristi musia počítať s dopravnými obmedzeniami.

„Počas víkendu sme rozmiestnili takmer dvesto kusov dopravných značiek a označovali sme obchádzkovú trasu,“ informovali na sociálnej sieti diaľničiari.

„Motoristov prosíme o rešpektovanie dopravného značenia, dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti a ohľaduplnú jazdu,“ obrátili sa k vodičom.

Aká bude prvá a druhá etapa?

Prvá etapa zahŕňa opravu vonkajšej časti mosta. Doprava na moste ostáva zachovaná v dvoch jazdných pruhoch pri stredovej rímse.

„Uzavretý bude pripájací pruh z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava – Trnava. Z tohto dôvodu bude doprava z D1 smerujúca do Trnavy presmerovaná po R1 smer Nitra,“ priblížila NDS. V križovatke Vlčkovce navedie obchádzková trasa vozidlá ponad R1 späť na smer do Trnavy. V rámci druhej etapy príde na rad oprava vnútornej časti mosta.

„Motoristom budú k dispozícii už dva opravené jazdné pruhy na vonkajšej časti. Zachované ostane aj odbočenie z R1 na D1 v smere Nitra – Bratislava,“ vysvetlili diaľničiari.

Odstránia sa zvodidlá či rímsy

Komplexná oprava pozostáva z odstránenia zvodidiel a zábradlia, vozovky, ríms, vyrovnávacieho betónu spolu s izoláciou a mostných záverov.

„Na očistenú nosnú konštrukciu sa položí izolácia, mostné závery, odvodňovače, nový asfaltový koberec, nové rímsy, nové zvodidlá a mostné zábradlie,“ dodala NDS.