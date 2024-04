Vodiči, zbystrite pozornosť. Od 6. apríla bude v obci Chocholná - Velčice obmedzená doprava na moste (foto)

Polícia upozorňuje vodičov, že od 6. apríla od 7:00 bude v rámci dvoch etáp prebiehať výmena zábradlia a sanácia ríms na štátnej ceste I/9 v úseku mosta ev.č. 50-079 v km 12,300 – 13,180 Chocholná – Velčice.

Ide o most vedúci ponad diaľnicu D1. Práce potrvajú do 25. apríla. V rámci prvej etapy budú práce prebiehať na pravej strane mosta v smere na Trenčín. Doprava teda bude presmerovaná do protismerného odbočovacieho pruhu v smere na Bratislavu.

V druhej etape budú práce prebiehať na ľavej strane mosta, smer Driemota, pričom doprava bude presmerovaná do odbočovacieho pruhu smerom na Bratislavu. Polícia preto žiada účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.