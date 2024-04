Vrchná časť mosta pri Zemplínskej Šírave je už zrekonštruovaná, so spodnou sa bude pokračovať v lete

Vrchná časť mosta pri Zemplínskej Šírave je zrekonštruovaná, v lete sa bude pokračovať so spodnou.

Ako informuje Košický samosprávny kraj (KSK), v rámci rekonštrukcie pribudne i meteostanica a kamerový dohľad.

Rekonštrukcia je nevyhnutná

Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) priblížil, že rekonštrukcia mosta M6860 cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy je nutnosťou, vzhľadom na to, že ide ako o spojnicu okresného mesta Michalovce s obcami v rekreačnej oblasti, tak aj o prepojenie ďalšieho okresného mesta, Sobraniec, s okolitými obcami. Cena rekonštrukcie je 420-tisíc eur, financovaná je košickou župou. Most z roku 1966 bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave.

„Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi prác prebehlo už koncom roku 2021, no kvôli rôznym administratívnym prekážkam a komplikáciám v priebehu rekonštrukcie sa termín začiatku stavebných prác odďaľoval. Plány župy hneď v úvode zabrzdil neschválený povodňový plán, čo malo za následok posun všetkých pôvodne stanovených termínov, rovnako tak získanie stavebného povolenia, ktoré bolo vydané až koncom apríla 2022,“ priblížil KSK.

Cesta je prejazdná

Župa priblížila, že najzávažnejšie poruchy boli na nosnej konštrukcii, kde zatekajúca voda narušila hydroizolácie mostovky.

„Na moste bol vybudovaný nový úložný prah na oporách a stavbári opravili priľahlú cestu v dĺžke približne 20 metrov pred a za mostom. Zrealizované je už aj vodorovné dopravné značenie a osadené sú bezpečnostné prvky,“ vymenúva KSK úpravy.

Doplnil, že cesta je prejazdná, hoci stavby ešte nie je ukončená, keďže by sa malo pracovať na sanácii jej spodnej časti.

Dokončovacie práce

Nasledovať budú dokončovacie práce, vrátane úpravy okolia či osadzovania meteostanice. Stožiar s kamerovým dohľadom by mal byť osadený v auguste, až po ukončení sanácie spodnej stavby.

„Na štvorprúdovej ceste II/582, v čase realizácie prác, bola znížená rýchlosť jazdy a presmerovaná doprava na druhú časť tejto komunikácie, v dĺžke približne 500 metrov, bez akéhokoľvek zdržania. Rekonštrukciou mosta sa výrazne zlepší jeho stavebno-technický stav, životnosť a zaťažiteľnosť, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť dopravy,“ uzatvára KSK.