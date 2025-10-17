Tunel Branisko prejde údržbou a bude uzavretý, pre vodičov je pripravená obchádzková trasa

Obchádzková trasa povedie po ceste I/18, od križovatky D1-I/18 Beharovce po Branisko východ, resp. po križovatku D1-I/18 Široké.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tunel Branisko
Tunel Branisko. Foto: archívne, SITA/Viktor Zamborský
Prešovský kraj Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Prešovský kraj

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v sobotu 18. októbra začne s pravidelnou jesennou údržbou diaľničného tunela Branisko. Práce potrvajú do stredy 22. októbra a počas tohto obdobia bude úsek diaľnice D1 medzi Beharovcami a Širokým úplne uzavretý.

Ako informovala NDS, údržba zahŕňa čistenie ostenia tunela, kanalizácie a vozovky, ako aj prehliadky technologickej a stavebnej časti tunela. „Súčasťou prác budú aj mimoriadne údržbové zásahy, ako napríklad zdrsňovanie vozovky a postupná výmena kanalizačných poklopov,“ uviedli diaľničiari.

Cieľom údržby je zachovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky jedného z najdôležitejších tunelov na východnom úseku diaľnice D1.

Podľa informácií Policajného zboru bude obojsmerná uzávierka D1 Beharovce – Široké, vrátane tunela Branisko, prebiehať od soboty 18. októbra od polnoci do 4:00 a v stredu 22. októbra od 14:00 do 18:00. Medzitým sa od 04:00 soboty 18. októbra do 14:00 stredy 22. októbra bude hlavná uzávierka týkať úseku D1 Beharovce – Branisko (východ).

Obchádzková trasa povedie v uvedených časoch po ceste I/18, od križovatky D1-I/18 Beharovce po Branisko východ, resp. po križovatku D1-I/18 Široké. Polícia žiada vodičov počas trvania uzávierky o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov dopravnej polície.

Firmy a inštitúcie: NDS Národná diaľničná spoločnosťPolicajný zbor SR
Okruhy tém: Tunel Branisko údržba tunelov
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk