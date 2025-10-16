Cestári budú pod Strečnom odstraňovať stromy a kríky, vodičov žiadajú o zvýšenú opatrnosť

Počas výrubových prác bude miesto označené dočasným dopravným značením.
Cesta I/18 pod Strečnom
Úsek cesty I/18 pod Strečnom. Foto: ilustračné, SITA/Milo Fabian
Slovenská správa ciest (SSC) v sobotu 18. októbra vykoná výrubové práce na ceste I/18 pod Strečnom. Ako informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč, od 7:00 do 12:00 budú pracovníci odstraňovať stromy a kríky rastúce pri opornom múre nad riekou Váh, v tesnej blízkosti cesty. Ide o úsek, kde bude SSC od apríla 2026 realizovať sanačné práce na zosuve svahu.

Počas výrubových prác bude miesto označené dočasným dopravným značením. Premávka zostane zachovaná. „Doprava bude vedená v zúžených jazdných pruhoch za zníženej rýchlosti rovnako ako doteraz ,“ informoval Trepáč s požiadavkou na vodičov o zvýšenú opatrnosť a dôsledné sledovanie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác.

