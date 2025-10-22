Cestovná agentúra Kiwi oznámila spoluprácu s American Airlines, cestujúcim sa tak otvárajú nové možnosti

Globálna online cestovná agentúra Kiwi.com oznámila spustenie priamej konektivity s leteckou spoločnosťou American Airlines prostredníctvom technológie NDC (New Distribution Capability). Vďaka tomuto prepojeniu získava Kiwi.com priamy prístup k celému rozsahu letov, cenám a doplnkovým službám jedného z najväčších svetových dopravcov, ktorý obsluhuje viac ako 350 destinácií vo vyše 60 krajinách.
Väčší výber destinácií
Pre zákazníkov to znamená väčší výber, flexibilitu pri plánovaní ciest a jednoduchší proces rezervácie. Využitie pokročilého algoritmu Kiwi.com zároveň výrazne rozširuje viditeľnosť American Airlines na trhoch, ktoré doteraz neboli jej prioritou.
„Sme nadšení z partnerstva s American Airlines, ktoré staviame na vzájomnej dôvere a spoločnom cieli – poskytovať cestujúcim výnimočnú hodnotu a bezproblémové zážitky. Rozsiahla sieť a špičkové služby American Airlines perfektne dopĺňajú naše poslanie lídra v oblasti cestovných technológií. Tešíme sa na spoločný rast a inovácie v prospech našich zákazníkov,“ uviedla Mitzi Berberi, riaditeľka rozvoja obchodu v Kiwi.com.
Obľúbená destinácia Slovákov
Dôležitou súčasťou služieb zostáva aj Kiwi.com Guarantee, ktorá dopĺňa servis aerolínií. V prípade zrušenia letu zabezpečuje náhradné možnosti cestovania alebo okamžité vrátenie peňazí, čím zvyšuje istotu a komfort pre cestujúcich. Spojené štáty americké sú dlhodobo obľúbenou destináciou Slovákov pri dovolenkových aj pracovných cestách.
Aj tento rok cestujú najčastejšie počas letných a skorých jesenných mesiacov, pričom najviac pasažierov smerovalo do USA v máji, auguste a septembri. Slováci najčastejšie využívajú letiská v susedných krajinách, najmä vo Viedni a Budapešti, odkiaľ sa vďaka spojeniam American Airlines otvárajú možnosti letov do najžiadanejších amerických miest ako Chicago, Detroit, Indianapolis, Los Angeles, Miami či Washington DC.