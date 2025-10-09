Letisko Košice má za sebou najúspešnejší september v histórii

Počas septembra 2025 prešlo jeho bránami 89 671 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 6,1 percenta.
Košice, letisko
Foto: archívne, SITA/Jozef Jarošík.
Letisko Košice zaznamenalo najvyššiu mesačnú návštevnosť od svojho vzniku. Počas septembra 2025 prešlo jeho bránami 89 671 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 6,1 percenta.

Ako informoval marketingový manažér košického letiska Juraj Toth, za prvé tri štvrťroky vybavilo letisko celkovo 670 965 cestujúcich, čo je o 9,5 percenta viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Výrazný rast zaznamenali najmä pravidelné linky, ktoré využilo ich viac než 420-tisíc cestujúcich, čo je medziročne o pätinu viac.

Charterové lety využilo vyše 248-tisíc cestujúcich, čo je o 4,1 percenta menej. Podľa výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva Letiska Košice Thomasa Dworschaka boli počas končiacej sa dovolenkovej sezóny najžiadanejšími destináciami Antalya, Larnaca a Hurghada.

„Charterovým destináciám veľmi úspešne sekundovalo populárne sezónne spojenie do chorvátskeho Zadaru, ktoré v období od apríla do septembra využilo viac než 26-tisíc cestujúcich,“ uviedol Dworschak.

Letisko Košice ponúka v rámci letného letového poriadku deväť pravidelných destinácií – Varšava, Viedeň, Zürich, Dublin, Londýn Luton, Londýn Stansted, Liverpool, Praha a Zadar. Letecké spojenia zabezpečujú Swiss International Air Lines, LOT, Austrian Airlines, Ryanair a Wizz Air.

