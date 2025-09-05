Cesta medzi Prešovom a Petrovanmi dostala nový asfaltový povrch, prejazdná je však s obmedzeniami - FOTO

Rekonštrukčné práce ešte pokračujú. 
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Petrovany, Prešov, cesta
Frekventovaná cesta medzi Prešovom a Petrovanmi dostala nový asfaltový povrch. Foto: www.facebook.com
Prešov Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Prešov

Frekventovaná cesta tretej triedy medzi Prešovom a Petrovanmi dostala nový asfaltový povrch a motoristi po nej, s čiastočnými obmedzeniami, už jazdia vynoveným úsekom. Rekonštrukčné práce, ktoré realizuje spoločnosť Eurovia pod dozorom Správy a údržby ciest PSK, však pokračujú.

Rozostavanosť aktuálne presiahla 70 percent a práce majú byť ukončené vo februári budúceho roka. Investícia v hodnote približne 2,4 milióna eur je financovaná zo zdrojov Operačného programu Slovensko.

Práce prechádzajú viacerými obcami

Ako informovala hovorkyňa Prešovský samosprávny kraj (PSK)Daša Jeleňová, oprava sa týka 4,7 kilometra dlhého úseku so začiatkom za Prešovom v blízkosti križovatky ciest III/3445 a III/3446 a s koncom za obcou Petrovany v katastri Močarmany. Stavebné práce prechádzajú viacerými obcami – Petrovany, Záborské, Solivar a Močarmany.

Okrem nových konštrukčných vrstiev vozovky sa rekonštruujú aj odvodňovacie zariadenia vrátane priekop, rigolov a trativodov. Súčasťou stavby je aj oprava jednopoľového mosta nad Záborským potokom. Most s dĺžkou premostenia vyše štyri metre a celkovou dĺžkou viac ako dvanásť metrov dostal novú oceľovú klenbovú konštrukciu, železobetónové základové bloky a krídla. Obnovila sa tiež priľahlá vozovka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Čiastočné dopravné obmedzenia

Po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie bude cesta prepájajúca Petrovany a Drienov kvalitnejšia a bezpečnejšia. Aktuálne je prejazdná s čiastočnými dopravnými obmedzeniami.

Doprava je v niektorých miestach úseku regulovaná dočasným zvislým dopravným značením a svetelným signalizačným zariadením. Účastníci cestnej premávky tu musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou,“ dodala Jeleňová.

Viac k osobe: Daša Jeleňová
Firmy a inštitúcie: EuroviaPSK Prešovský samosprávny kraj (VÚC)Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Okruhy tém: Dopravné obmedzenia operačný program Slovensko Rekonštrukcia cesty

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk