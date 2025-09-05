Cesta medzi Prešovom a Petrovanmi dostala nový asfaltový povrch, prejazdná je však s obmedzeniami - FOTO

Frekventovaná cesta tretej triedy medzi Prešovom a Petrovanmi dostala nový asfaltový povrch a motoristi po nej, s čiastočnými obmedzeniami, už jazdia vynoveným úsekom. Rekonštrukčné práce, ktoré realizuje spoločnosť Eurovia pod dozorom Správy a údržby ciest PSK, však pokračujú.
Rozostavanosť aktuálne presiahla 70 percent a práce majú byť ukončené vo februári budúceho roka. Investícia v hodnote približne 2,4 milióna eur je financovaná zo zdrojov Operačného programu Slovensko.
Práce prechádzajú viacerými obcami
Ako informovala hovorkyňa Prešovský samosprávny kraj (PSK)Daša Jeleňová, oprava sa týka 4,7 kilometra dlhého úseku so začiatkom za Prešovom v blízkosti križovatky ciest III/3445 a III/3446 a s koncom za obcou Petrovany v katastri Močarmany. Stavebné práce prechádzajú viacerými obcami – Petrovany, Záborské, Solivar a Močarmany.
Okrem nových konštrukčných vrstiev vozovky sa rekonštruujú aj odvodňovacie zariadenia vrátane priekop, rigolov a trativodov. Súčasťou stavby je aj oprava jednopoľového mosta nad Záborským potokom. Most s dĺžkou premostenia vyše štyri metre a celkovou dĺžkou viac ako dvanásť metrov dostal novú oceľovú klenbovú konštrukciu, železobetónové základové bloky a krídla. Obnovila sa tiež priľahlá vozovka.
Čiastočné dopravné obmedzenia
Po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie bude cesta prepájajúca Petrovany a Drienov kvalitnejšia a bezpečnejšia. Aktuálne je prejazdná s čiastočnými dopravnými obmedzeniami.
„Doprava je v niektorých miestach úseku regulovaná dočasným zvislým dopravným značením a svetelným signalizačným zariadením. Účastníci cestnej premávky tu musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou,“ dodala Jeleňová.