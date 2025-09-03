Výstavba cesty na Pršiansku terasu v Banskej Bystrici napreduje, pribudnú aj cyklopruhy - VIDEO, FOTO

Výstavba novej cesty na Pršiansku terasu v Banskej Bystrici, ktorá bola zahájená v apríli tohto roka, postupuje podľa harmonogramu a už naberá konkrétne obrysy. Projekt realizuje Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Banská Bystrica, informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková.
Modernizácia infraštruktúry
Celkové náklady na projekt predstavujú 2,9 milióna eur s DPH. Župa financuje výstavbu cesty, mesto sa podieľa na vybudovaní chodníkov a verejného osvetlenia. Projekt zahŕňa rekonštrukciu existujúceho úseku dlhého 500 metrov a novostavbu v dĺžke 1 030 metrov. Ukončenie výstavby sa očakáva na jar budúceho roka.
„Táto nová cesta predstavuje významný krok v modernizácii infraštruktúry mesta. Zlepší dopravné spojenie a zvýši bezpečnosť aj komfort pre obyvateľov. Je to konkrétny výsledok spolupráce mesta so župou, z ktorého budú mať prospech všetci,“ uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Obyvateľom nová cesta prinesie bezpečnejšie a pohodlnejšie dopravné spojenie vrátane vyznačených cyklopruhov. „Roky čakania sú za nami. Ešte na jar sme stáli na pôvodnej, nedokončenej ceste a len ťažko si vedeli predstaviť, ako bude nové prepojenie vyzerať. Dnes, keď ide výstavba do svojej polovice, už vidíme konkrétne obrysy tejto dôležitej komunikácie. Spolupráca mesta a župy ukazuje, že vieme spoločne prinášať riešenia, ktoré ľuďom reálne pomôžu,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
Rozsiahle zemné práce
Zhotoviteľ musel na začiatku odstrániť náletové dreviny a viaceré skládky odpadu, vrátane nebezpečnej skládky azbestu, ktorú likvidovala špecializovaná firma. Na spodnom úseku cesty bol odstránený starý chodník a zastarané verejné osvetlenie, pričom sa začala aj výmena dažďovej kanalizácie v zlom stave.
Na vrchnom úseku prebiehajú rozsiahle zemné práce, úprava terénu, výstavba nového verejného osvetlenia, kanalizácie a opatrenia na odvádzanie dažďových vôd. Cesta bude mať dva pruhy pre motoristov a dva pruhy pre cyklistov, čím sa zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy.
Súčasťou bude aj široký chodník pre chodcov. Podľa člena predstavenstva spoločnosti Metrostav DS Martina Mátého by do konca roka mali položiť cementovú stabilizáciu a dve asfaltové vrstvy, pričom vrchnú asfaltovú vrstvu plánujú položiť začiatkom roka 2026, ak budú priaznivé poveternostné podmienky.