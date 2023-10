Úradnícka vláda oživuje zámer cez ročné zúčtovanie vytiahnuť od lepšie zarábajúcich vyššie sociálne odvody

Jedným z opatrení na ozdravenie verejných financií by podľa vlády Ľudovíta Ódora mohlo byť aj zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov. Toto opatrenie sa pritom plánuje zrealizovať už od roku 2017 a zaviesť sa reálne malo už od roku 2020. Parlament však v minulosti tento krok trikrát posunul, až zavedenie ročného zúčtovania nakoniec v minulom roku zrušil.

Systém by sa stal spravodlivejším

Princípom ročného zúčtovania sociálnych odvodov je zmena uplatňovania maximálneho vymeriavacieho základu z mesačnej na ročnú bázu, čím by sa odstránila možnosť optimalizovať odvodové zaťaženie vyplácaním vysokých odmien v jednom mesiaci.

Systém sociálneho poistenia by sa tak podľa rezortu financií stal spravodlivejším tým, že zjednotí odvodové zaťaženie pre každého zamestnanca na legislatívne zamýšľanú úroveň. „Na rozdiel od zvyšovania maximálnych vymeriavacích základov, ročné zúčtovanie sociálneho poistenia neprináša dodatočnú odvodovú záťaž pre tých, ktorí neoptimalizujú,“ tvrdí ministerstvo financií.

Zmena by sa dotkla približne 42-tisíc zamestnancov

Ak by sa ročné zúčtovanie sociálnych odvodov zaviedlo, postihlo by približne 42-tisíc zamestnancov. Maximálny mesačný vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov v tomto roku dosahuje 8 477 eur, čo je sedemnásobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2021.

Ak zamestnávateľ v tomto roku vyplatí zamestnancovi odmenu, ktorou v niektorom mesiaci presiahne sumu 8 477 eur, z čiastky nad 8 477 eur neplatí sociálne odvody.

Pri ročnom zúčtovaní by sa pritom uplatňoval maximálny ročný vymeriavací základ 101 724 eur, teda obchádzanie platenia sociálnych odvodov jednorazovým vyplatením vysokej odmeny by sa eliminovalo. Už v roku 2025 by vďaka tomuto kroku Sociálna poisťovňa zvýšila svoje príjmy o 112 miliónov eur.