Bratislavčania sa dočkajú protihlukových stien na diaľnici D2, NDS by mali stáť milióny eur

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) pripravuje výstavbu protihlukových stien na bratislavskom úseku diaľnice D2 po jej oboch stranách a v stredovom páse.

Predpokladá na to vynaložiť 19 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Prekročené sú hodnoty hluky

Mobilné protihlukové steny v kombinácii so záchytným bezpečnostným zariadením v dĺžke 2,4 kilometra majú výrazne znížiť hlukovú záťaž z cestnej dopravy na D2 v priľahlej zástavbe mestských častí Lamač a Dúbravka.

Podľa informácií diaľničiarov v trvajúcej verejnej súťaži, pre zvyšujúcu sa intenzitu dopravy sú prekročené prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií.

Práce budú trvať necelé dva roky

Súčasťou zákazky plánovanej po úprave na 690 dní od začatia prác, teda necelé dva roky, je naprojektovanie, vybudovanie a skolaudovanie dočasných protihlukových stien.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 16. marca, platiť musia minimálne do 29. februára 2024, pričom pri vyhodnotení rozhoduje cena, vyplýva z údajov vo Vestníku verejného obstarávania.

Začne sa v septembri

„Predpokladaný dátum začatia stavebných prác je september. Predpokladaná doba na projektovanie, výstavbu a skolaudovanie diela je 690 dní od začiatku výstavby,“ priblížila NDS.

Spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie je plánované do 90 dní od začatia prác, právoplatné stavebné povolenie do 180 dní, prekládky, ochrana prípadne úpravy inžinierskych sietí do 360 dní, úprava cestného telesa a výstavba protihlukových stien do 595 dní a vegetačné, terénne úpravy a ukončenie výstavby do 625 dní od začatia prác.