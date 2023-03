Úsek diaľnice D1 s tunelom Višňové sa predražuje. Vyčíslili, o koľko miliónov eur sa už cena navýšila

Cena za dokončenie úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové priebežne narastá. Náklady na stavebné práce z pôvodnej sumy takmer 255 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa zmluvy z apríla 2021 vzrástli zatiaľ na takmer 268 miliónov eur bez dane.

Cena sa zvýšila o päť percent

Za necelé dva roky sa vysúťažená cena zvýšila o vyše 13 miliónov eur, teda o 5 percent. Vyplýva to z informácií Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) o zmenách v zmluve so zhotoviteľom stavby, združením Skanska – Višňové na čele so spoločnosťou Skanska SK, a. s., v centrálnom registri zmlúv.

Najväčšie náklady na časti stavby vzrástli z pôvodne plánovaných skoro 227 miliónov eur zatiaľ takmer na 234 miliónov eur bez DPH. Cena opravných prác po predošlom zhotoviteľovi sa zvýšila z necelých 10 miliónov eur zhruba na 16 miliónov eur, všeobecné položky zostali v objeme približne 29 miliónov eur.

Zhotoviteľ zároveň odkúpil od diaľničiarov stavebný materiál a zaradenia po prevzatí staveniska za 10,5 milióna eur, táto suma je odpočítaná z celkových nákladov.

Lehota výstavby sa predlžuje

Zhotoviteľ začal s prácami na dostavbe úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra, z toho tunel Višňové 7,5 kilometra, v máji 2021. Diaľničný úsek sa podľa zmluvy o dielo zaviazal dostavať pôvodne za zhruba tisíc dní, teda 33 mesiacov od začatia prác, čiže približne do februára 2024.

Pre nevyhnutné opravné práce v tuneli po predchádzajúcom zhotoviteľovi, ktorý mal diaľnicu s tunelom vybudovať do konca roka 2019, ale zo stavby odišiel, sa lehota výstavby podľa odhadov môže predĺžiť predbežne do konca roka 2024.

Dodanie technológií

Zároveň sa predlžuje tender na dodanie technológie tunela Višňové, vrátane informačného systému D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, pre posúvanie lehôt na predkladanie a otváranie ponúk.

To môže skomplikovať odovzdanie diaľničného úseku do prevádzky nielen do konca budúceho roka, ale môže ho posunúť až do roku 2025. Zákazka na technológiu a informačný systém s odhadovanou hodnotou 71,5 milióna eur bez DPH je plánovaná na dva roky.