Výstavba privádzača k diaľnici D3 na Kysuciach sa opäť predražila, cena sa blíži k 15 miliónom eur

Výstavba takmer 1,4-kilometrového diaľničného privádzača k plánovanému úseku diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto bude stáť viac, ako mala.

Aktuálna zmluvná cena oproti pôvodnej vysúťaženej sume takmer 13,7 milióna eur z decembra 2021 po viac ako roku od začiatku prác po doterajších zmenách vzrástla zhruba o 960-tisíc eur na 14,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Vyplýva to z informácií Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) o zmenách v zmluve so zhotoviteľom privádzača, spoločnosťou Metrostav DS, a. s., Bratislava zverejnených v centrálnom registri zmlúv.

Dôvod poslednej zmeny

Dôvodom nateraz poslednej zmeny skoro za 290-tisíc eur je riešenie dobudovania prístupu, teda nájazdovej rampy k násypu v kilometri 0,385 až 0,425, čiže v dĺžke 40 metrov, a súvisiacich objektov. Ide zatiaľ o finančne najväčšiu zmenu z jedenástich pokynov.

Privádzač rieši prepojenie cesty prvej triedy I/11, budúcej diaľnice D3 v križovatke Kysucké Nové Mesto, cesty tretej triedy a miestnej komunikácie pri priemyselnom závode v Kysuckom Novom Meste. Podľa zmluvy o dielo výstavba privádzača má trvať dva roky, od decembra roka 2021 do konca tohto roka.

Čakajú ich práce na mostoch

NDS vo vyjadrení k stavbe privádzača k diaľnici D3 termín dokončenia nespomenula. „Na stavbe privádzača k plánovanému úseku diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto sú hotové preložky plynovodu a káblov,“ informovali na sociálnej sieti diaľničiari. Dokončené je aj dočasné mostné provizórium cez rieku Kysuca a vodovodné preložky sú tiež takmer úplne hotové.

„Odstránená je aj ornica z celej trasy výrubu a hotové sú niektoré práce na zakladaní mostov – základy, piliere, opory, ložiská, podperná skruž pre mostovku. V najbližších mesiacoch nás čaká budovanie násypov a práce na mostoch,“ uviedla NDS. Nepotvrdila, či bude celý privádzač hotový v plánovanom zmluvnom termíne do konca roka 2023.

Odľahčí cestu a pomôže obyvateľom Kysúc

Diaľničný privádzač čiastočne odľahčí vyťaženú existujúcu cestu I/11 zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a má pomôcť obyvateľom Kysúc dostať sa rýchlejšie za prácou do Žiliny aj do blízkeho priemyselného parku.

„Privádzač začína na ceste I/11, na ktorú sa pripája úrovňovou križovatkou tvaru T, na ktorej bude doprava riadená cestnou svetelnou signalizáciou v plne inteligentnom riadení s preferovaním vozidiel na ceste I/11. Detekcia vozidiel je navrhnutá pomocou najmodernejšej technológie, a to bezdrôtovými magnetovými senzormi,“ priblížila stavbu privádzača NDS. Trasa privádzača prekonáva cez most cestu I/11, križuje rieku Kysuca a budúcu diaľnicu D3.

Pokračuje severo-západne k ceste tretej triedy, kde bude malá okružná križovatka umožňujúca prepojenie s privádzačom vo všetkých smeroch. Trasa ďalej križuje železničnú trať a končí úrovňovým pripojením na miestnu komunikáciu pri priemyselnom parku.