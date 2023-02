Taraba navrhuje zaplatiť diaľničnú známku aj v podobe pokuty, v mnohých prípadoch ide o prehrešky z nedbanlivosti

Možnosť úhrady diaľničnej známky by sa mala rozšíriť o formu zaplatenia pokuty za použitie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest bez zaplatenia známky.

Pokuta so známkou

Vodičovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla by po úhrade pokuty doručili potvrdenie o zaplatení diaľničnej známky s platnosťou 365 dní. V predloženej novele zákona o diaľničnej známke to navrhuje nezaradený poslanec Tomáš Taraba. Pokutou by bola súčasne uhradená aj diaľničná známka a odstránilo by sa súbežné platenie pokuty a známky v prípade porušenia pravidiel pri využívaní spoplatnených úsekov.

Zaplatená pokuta má byť podľa návrhu príjmom správcu výberu úhrady diaľničnej známky, teda Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS), a to vo výške určenej nariadením vlády pre diaľničnú známku s platnosťou 365 dní, zvyšok by bol príjmom štátneho rozpočtu. Zmeny v zákone o diaľničnej známke by po prípadnom schválení mali byť účinné 15. dňom od vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Zmiernenie sancií

„Návrh zákona sleduje zníženie finančnej zaťaženosti vodičov a prevádzkovateľov vozidiel, ktorí sa dopustili porušenia povinnosti vykonať úhradu diaľničnej známky za použitie vymedzených úsekov ciest,“ zdôvodnil predloženú novelu Taraba. Ako podotkol, v mnohých prípadoch ide o porušenie povinnosti z nedbanlivosti, napríklad ak vodiči či prevádzkovatelia áut zabudli uhradiť prepadnutú diaľničnú známku.

„Podľa súčasne platnej legislatívy musí vodič alebo prevádzkovateľ vozidla uhradiť najskôr pokutu a následne uhradiť poplatok za diaľničnú známku. Štátu tak tieto subjekty zaplatia za použitie diaľnice dvakrát, prvýkrát zaplatením pokuty a následne zaplatením úhrady za diaľničnú známku,“ upozornil Taraba. V porovnaní s výškou úhrady za diaľničnú známku považuje výšku sankcie, ktorá môže byť vodičovi alebo prevádzkovateľovi vozidla uložená, za neprimeranú. Ako poslanec dodal, úpravu zákona o diaľničnej známke navrhuje okrem uvedených dôvodov aj pre súčasné neustále zdražovanie.