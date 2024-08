Diaľnicu D1 z Bratislavy do Trnavy v závere týždňa úplne uzatvoria, vodiči budú musieť použiť obchádzku

Polícia upozorňuje na víkendové uzatvorenie diaľnice D1 z Bratislavy do Trnavy. Bratislavská krajská polícia informuje na sociálnej sieti, že diaľnica bude úplne uzatvorená v nedeľu 4. augusta od 3:00 do 12:00, v úseku od 14. kilometra po 27. kilometer v smere do Trnavy.

Počas uzávierky diaľnice bude obchádzková trasa cez výjazd na Ivanku pri Dunaji a následne po ceste č. č. I/61 –Bernolákovo – Veľký Biel – Senec – cesta č. II/503 a opäť vjazd na diaľnicu D1.