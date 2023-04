Blíži sa pravidelná jarná údržba diaľničných tunelov, ako prvé sú na rade Sitina a Šibeník

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) vykoná pravidelnú jarnú údržbu a kontrolu dvanástich diaľničných tunelov, vrátane jedného podjazdu.

Začína s ňou od 14. apríla v tuneloch Sitina na bratislavskom úseku D2 Lamačská cesta – Staré Grunty a Šibeník na úseku D1 Jánovce – Jablonov, pokračovať bude postupne v ďalších tuneloch priebežne takmer do konca júna.

„Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková s tým, že počas údržby a kontroly bude v tuneloch úplná uzávera.

Údržbou prejde aj tunel Prešov

V tuneli Sitina bude zo 14. na 15. apríla, z 15. na 16. apríla, ako aj z 21. na 22. apríla a v rezerve z 22. na 23. apríla, vždy v čase od 22:00 do 10:00.

Tunel Šibeník uzavrú od 14. apríla od 22:00 do 16. apríla do 9:00 v ľavej rúre v smere na Žilinu a od 14. apríla od 23:00 do 16. apríla do 10:00 v pravej rúre v smere na Prešov.

Tunel Prešov na juhozápadnom obchvate centra Šariša na D1 bude uzavretý od 20. apríla od 4:00 do 23. apríla do 23:00 v oboch rúrach súčasne. V tuneli Horelica na obchvate Čadce na D3 bude uzávera od 21. apríla od 20:00 do 23. apríla do 20:00.

Na rad prídu tunely Považský Chlmec na D3 Žilina, Strážov – Brodno s uzáverou od 27. apríla od 10:00 do 30. apríla do 20:00, Svrčinovec a Poľana na D3 Svrčinovec – Skalité od 5. mája od 20:00 do 7. mája do 20:00.

Branisko uzavrú začiatkom mája

Tunel Branisko na D1 Beharovce – Široké pre údržbu uzavrú od 6. mája od polnoci do 10. mája do 18:00.

Tunel Bôrik na D1 Mengusovce – Poprad, západ bude mimo prevádzky od 12. mája od 22:00 do 14. mája do 18:00 v ľavej rúre v smere na Žilinu a od 13. mája od 0:00 do 14. mája do 18:00 v pravej rúre v smere na Prešov.

Motoristi nebudú môcť využívať tunely Žilina a Ovčiarsko na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka od 18. mája od 12:00 do 21. mája do 20:00.

Podjazd Lučivná na D1 Važec – Mengusovce nebude prejazdný 24. júna v ľavej rúre v smere na Žilinu a 25. júna v pravej rúre v smere na Prešov v čase od 8:00 do 18:00.