Ako pôjdu vlaky 17. novembra? Tie, ktoré sú vypravované len počas sviatkov, jazdiť nebudú

Vzhľadom na rozsah úprav železnice odporúčajú všetkým cestujúcim, aby si pred plánovanou cestou overili aktuálnu jazdu vlaku, ktorý chcú využiť.
Keďže nadchádzajúci Deň boja za slobodu a demokraciu v pondelok 17. novembra už nebude dňom pracovného pokoja ani sviatkom v zmysle Zákonníka práce, ale bežným pracovným dňom, vlaky budú premávať ako v bežný deň. Ako ďalej v tejto súvislosti informovala Železnice SR, vlaky vypravované v pracovných dňoch budú teda premávať aj 17. novembra a vlaky vypravované len počas sviatkov jazdiť nebudú.

„Všetky zmeny boli zapracované do Knižného cestovného poriadku, ktorý je dostupný na webovej stránke ŽSR, a zároveň budú premietnuté aj do internetových vyhľadávačov spojov. Cestujúci budú o zmenách informovaní na staniciach obvyklým spôsobom,“ uviedli ŽSR.

Vzhľadom na rozsah úprav železnice odporúčajú všetkým cestujúcim, aby si pred plánovanou cestou overili aktuálnu jazdu vlaku, ktorý chcú využiť. „Železnice Slovenskej republiky sú presvedčené, že v spolupráci s dopravcami sa podarí túto zmenu zvládnuť bez väčších komplikácií a v prospech cestujúcej verejnosti,“ dodali železnice.

