Akčný plán zvýšenia železničnej bezpečnosti prináša balík opatrení v ôsmich oblastiach

Vláda SR na svojom stredajšom zasadnutí s pripomienkami schválila návrh Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý na rokovanie predložil minister dopravy. Súčasťou uznesenia je séria úloh súvisiacich s prípravou a realizáciou projektov európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS a s povoľovaním modernizačných stavieb financovaných z Programu Slovensko a európskeho nástroja CEF.
Balík opatrení
Materiál vychádza z predloženého návrhu opatrení na zvýšenie bezpečnosti v železničnom sektore z 12. novembra a reaguje na aktuálny stav železničnej dopravy po dvojici železničných nehôd v Jablonove nad Turňou a pri Pezinku.
Akčný plán prináša balík opatrení v ôsmich kľúčových oblastiach, medzi ktoré patrí rozšírenie používania systémov ETCS a GSM-R, zavedenie kamier na stanovištiach rušňovodičov, nový systém sledovania pracovného času rušňovodičov, modernizácia odbornej prípravy vrátane mobilných trenažérov, úprava podmienok pre dopravcov v liberalizovanom prostredí, zavedenie antikolízneho informačného ekosystému na vybraných tratiach, vytvorenie jednotného vyšetrovacieho útvaru v doprave a posilnenie kontrolných kapacít Dopravného úradu.
Finančné náklady
S materiálom sú spojené aj finančné náklady. Odhadované výdavky zahŕňajú 100-tisíc eur na vypracovanie riešenia pre antikolízny systém, 310-tisíc eur na rozšírenie informačného systému ŽSR o evidenciu pracovného času rušňovodičov či 400-tisíc eur na nákup telových kamier pre rušňovodičov ZSSK.
Ministerstvo dopravy má v rokoch 2026 a 2027 obstarať jazdné trenažéry v celkovej hodnote štyri milióny eur. Dopravný úrad má byť personálne posilnený o štyroch zamestnancov na zabezpečenie novej kontrolnej a povoľovacej agendy, čo v rokoch 2027 a 2028 prinesie náklady vo výške zhruba 280-tisíc eur. Personálne a prevádzkové výdavky spojené s obsluhou jazdných trenažérov stúpnu na úroveň približne 350-tisíc eur ročne pre celkovo osem osôb.
Verejné obstarávanie
Rezort dopravy má podľa pripraveného uznesenia zároveň zabezpečiť vyhlásenie troch verejných obstarávaní na projekty ETCS bez modernizácie infraštruktúry. Prvým je úsek Varín – Paludza s termínom do 30. apríla 2026. Nasledovať má úsek Markušovce – Krompachy, kde má byť verejné obstarávanie vyhlásené najneskôr do 31. decembra 2027. Tretia zákazka sa týka úseku Kysak – Košice vrátane železničného uzla Košice s termínom do 30. apríla 2027.
Zároveň má minister dopravy zabezpečiť aj všetky potrebné povoľovacie rozhodnutia pre budúce modernizačné stavby financované z Programu Slovensko a CEF v programovom období 2028 – 2034. Ide o úseky Paludza – Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok – Lučivná a Krompachy – Kysak. Termín na splnenie tejto úlohy je stanovený do 31. decembra 2027.