Naša spolupráca so Slovenskom pri podpore Ukrajiny je naďalej silná, hodnotí americký veľvyslanec v podcaste Okno do sveta (rozhovor)

Záležitosti obrany a bezpečnosti v Európe sa posunuli k lepšiemu, skonštatoval americký veľvyslanec na Slovensku Gautam A. Rana vo video podcaste Okno od sveta s Miroslavom Wlachovským.

Poukázal na to, že až 20 z 32 spojencov v NATO vynakladá na obranu viac ako dve percentá HDP, čo je za posledných pár rokov výrazný nárast. „Spojenci si uvedomujú dôležitosť kolektívnej obrany a výdavkov na vlastnú obranu, aby boli súčasťou tohto širšieho rámca ochrany Európu pred ruskou či inou agresiou. Myslím, že v tomto zmysle urobila Európa veľký pokrok,“ zhodnotil americký diplomat.

Upriamil pozornosť aj na veľmi úzku spoluprácu so Slovenskom, aj ostatnými spojencami v NATO či pomoc Ukrajine. „Slovenská vláda uviedla, že bude pokračovať v hospodárskej a humanitárnej pomoci. Minister Kaliňák aj premiér Fico tiež hovorili o poskytovaní vojenského materiálu, ktorý vyrába slovenský priemysel. Myslím si, že celkovo pomoc Ukrajine zostáva zachovaná,“ povedal Gana.

Ficovu vládu pochválil aj za dôslednú podporu Ukrajiny v Bruseli na stretnutiach NATO a EÚ, vrátane dohody o spôsobe vstupu do EÚ ako aj poskytnutí ďalšej 50 miliardovej pomoci. „Myslím si, že naša spolupráca pri podpore Ukrajiny je naďalej silná,“ dodáva.

Miroslav Wlachovský pripomenul problém ruských „operácií“ na Slovensku aj v Európe. Americký veľvyslanec súhlasil, že Rusi boli v poslednom desaťročí mimoriadne efektívni v šírení dezinformácií po celom svete. „Stále sa snažíme prísť na to, ako to riešiť. Pretože chceme podporovať slobodu prejavu, chceme podporovať diskusiu. Ale ako to urobiť, keď váš nepriateľ očividne šíri lži a snaží sa podkopať demokraciu, podkopať našu vieru v nás samých?,“ pýta sa. Myslí si však, že nástroje na boj proti dezinformáciám zostávajú rovnaké – vzdelávanie, kritická analýza a myslenie.

Na záver rozhovoru americký veľvyslanec odporučil dve knihy, prvou je klasické dielo teórie medzinárodných vzťahov od Hansa Morgenthaua s originálnym názvom Politics Among Nations. Druhou je titul od Michaela Beckleyho „Unrivaled – Why America will remain the World’s sole superpower“.

V debate diplomatov sa dozviete aj to:

aké je dnes závislosť na Slovenska na ruských energiách

či na Slovensku naozaj stúpa antiamerikanizmus a protizápadné nálady

či by ľudia dali radšej študovať svoje dieťa do Moskvy alebo do New Yorku

či Slováci veria v reálne Rusko, alebo len v jeho mýtický obraz

o miliónoch Američanov, ktorí majú svoje korene na Slovensku

