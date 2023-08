Národniari vyzývajú Čaputovú, aby úradnícka vláda bola vládou odborníkov a nie progresívcov

Slovenská národná strana (SNS) vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby podnikla kroky k tomu, že úradnícka vláda Ľudovíta Ódora bude vládou odborníkov a nie vládou hnutia Progresívne Slovensko.

Národniari to uviedli v súvislosti so zatknutím bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktoré zároveň nazvali bezprecedentným zásahom do predvolebného boja. „Nikdy v histórii Slovenska sa nestalo, aby človek z vedúcich miest kandidátnej listiny bol demonštratívne zatknutý,“ tvrdí SNS.

Ako ďalej v tlačovej správe informovala riaditeľka kancelárie predsedu a kandidátka za národniarov pod číslom jedenásť Zuzana Škopcová, prezidentka Čaputová podľa SNS porušuje ústavu, pretože tá jej umožňuje zostaviť len vládu odborníkov. Ak však Ódorova vláda preukazuje politickú príslušnosť, prezidentka je podľa národniarov povinná odobrať Ódorovi poverenie.

„Prezidentka klame občanov, ak tvrdí, že zostavila vládu odborníkov. Najlepším príkladom je menovanie štátneho tajomníka na ministerstve vnútra, člena Progresívneho Slovenska Martina Královiča a nočného primátora Bratislavy,“ uviedla SNS. Národniari tvrdia, že spomínaným zásahom polície je narušený priebeh parlamentných volieb.