Napľuli do tváre obetiam znásilnenia a teraz uznali svoju hlúpu chybu pri premlčacích lehotách, kritizuje Šimečka Ficovu vládu (video)

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) vo štvrtok uznala svoju hlúpu, necitlivú a krutú chybu, ktorú urobila tým, že skrátila premlčacie lehoty pri znásilnení. Povedal to líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

Poukázal na to, že poslankyne hnutia koalíciu na problematickosť tejto zmeny upozorňovali v parlamente, koalícia sa však tvárila, že to nie je žiadny problém.

Amatérska chyba

„Napľuli do tváre obetiam znásilnenia a sexuálneho násilia a teraz sa to snažia hasiť možno aj preto, že to môže ohroziť kandidatúru Petra Pellegriniho na post prezidenta. Toto má byť tá skúsená vláda? Toto je tak obrovský prešľap a amatérska chyba, aj politická, pre mňa je to uznanie ich vlastnej neschopnosti,“ povedal Šimečka.

Vládny kabinet vo štvrtok schválil ponechanie súčasných premlčacích lehôt pri násilných trestných činoch, ktoré sa mali skrátiť z 20 rokov na 10.

Včas upozorňovali Suska

Podľa poslankyne za PS Zuzany Števulovej vláda potvrdila, že to bola po celý čas jej zodpovednosť, nie zodpovednosť opozície ani prezidentky.

„Oni sa rozhodli premlčacie lehoty skrátiť a len oni mohli opraviť to, čo sami pokazili. My sme ministra Suska včas upozornili, že sa premlčanie znásilnenia ide skrátiť a vtedy mohli dať pozmeňujúci návrh a dalo sa vyhnúť týmto dvom týždňom, ktoré obetiam znásilnenia nepriniesli nič iné, len ďalšie obavy a traumy, pretože museli počúvať o tom, ako bude skrátenie premlčacích lehôt vraj motivovať k skoršiemu nahlasovanie znásilnení,“ povedal Števulová.

Dodala, že tento argument sa opakovane ukázal ako nepravdivý a aj generálny prokurátor Maroš Žilinka potvrdil, že skrátenie premlčacích lehôt nemá absolútne žiadny vplyv na motiváciu žien nahlasovať znásilnenie skôr.

Šimečka vyzval na zverejnenie novely

Podľa progresívcov zostáva však novela Trestného zákona naďalej veľkým problémom a skrátenie premlčacích lehôt pri znásilnení bolo len čerešničkou na torte. Nič to však nemení na ich podnete na Ústavný súd SR.

Šimečka vyzval ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD), aby umelo nenaťahovali zverejnenie novely Trestného zákona v Zbierke zákonov, pretože to môže viesť k bezprecedentnej situácii na Slovensku.

„Keď sú si istí, že schváli niečo, čo je dobré, tak nech dajú priestor ústavnému súdu, aby to posúdil,“ povedal.

Vláda kašle na problémy Slovenska

Šimečka zhodnotil, že výsledkom tejto vlády za päť mesiacov vládnutia je, že sa jej podarilo vyhnať do ulíc desaťtisíce ľudí týždeň čo týždeň aj v tuhých mrazoch a zároveň sa jej podarilo zjednotiť opozíciu.

Vláda podľa jeho slov vyvolala aj konflikt s partnermi v Európskej únii a ohrozila čerpanie miliárd eur z plánu obnovy a eurofondov.

„Ľudia už vidia, že táto vláda úplne kašle na reálne problémy Slovenska a zaujíma ich iba beztrestnosť a pomsta. V parlamente im argumentačne rozbíjame jeden zákon za druhým. Trúfam si povedať, že takto silnej a organizovanej opozícii Robert Fico ešte nikdy nečelil,“ zhodnotil Šimečka.

Spoločný tlak funguje

Výsledok podľa neho je, že vládna koalícia stratila tempo aj jednotnosť, pretože tzv. „promafiánsky balíček“ chcela mať schválený už pred Vianocami, no za chvíľu sa začína jar a stále sa to naťahuje.

„Náš spoločný tlak funguje a má to aj prvé reálne výsledky. Včera musela vláda stiahnuť z programu rokovania parlamentu návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bol nebezpečný a opäť išlo o pomstu, v tomto prípade statočným policajtom a opäť narážal na európske právo,“ povedal líder PS.