Susko obhajuje dlhú cestu novely Trestného zákona do Zbierky zákonov SR a vysvetlil, prečo to tak trvá (video)

Trestný zákon je veľmi citlivý zákon, pričom akákoľvek chyba, ktorá nastane, môže mať v praxi fatálne dôsledky. Uviedol to minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorý tak obhajoval dlhú cestu novely Trestného zákona do Zbierky zákonov SR.

Nechcú sa dopustiť chyby

Ako vysvetlil, je štandardné, že pri takýchto obsiahlych zákonoch trvá niekoľko týždňov, kým sa zverejnia v zbierke zákonov.

„Nechceme nič uponáhľať, aby sa nestala nejaká chyba,“ upozornil minister a dodal, že je potrebné urobiť mnoho úkonov z hľadiska korektúry, pretože jedna zle zapísaná čiarka môže predstavovať veľký problém.

„Keď niekto hovorí, že je to otázka hodín alebo dní, je to nezmysel. Takto to môže fungovať v nejakom návrhu zákona, ktorý má dva paragrafy,“ uzavrel Susko. Dodal, že zákonom stanovené lehoty by mali byť dodržané.

Kritika opozície

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a poslanec Milan Majerský kritizoval, že sa novela Trestného zákona ešte stále nenachádza v Zbierke zákonov. Podľa poslanca jej ide iba o to, aby „oligarchovia a kriminálnici mohli čo najskôr strieľať šampus a tešiť sa z toho, že budú beztrestní“.

Podľa Progresívneho Slovenska chce takto vládna koalícia zabrániť Ústavnému súdu rozhodnúť predtým, ako novela nadobudne účinnosť, čo dokazuje, ako veľmi sa rozhodnutia súdu boja.

Predseda Národnej rady má podľa zákona 21 dní od schválenia zákona na to, aby zákon poslal príslušnému ministrovi. Ten má lehotu 15 dní na vyhlásenie zákona v Zbierke zákonov SR.