Nancy Pelosiová obviňuje exprezidenta Bidena z prehry demokratov v amerických voľbách

Bývala predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová uviedla, že demokrati by v utorňajších prezidentských voľbách mohli dopadnúť lepšie, ak by sa prezident Joe Biden skôr vzdal kandidatúry.

Podporovala iného kandidáta

Ako referuje spravodajský web BBC, Pelosiová to povedala v rozhovore pre The New York Times. Pelosiovej vyjadrenia sú najnovším osočovaním zo strany demokratov po tom, čo strana v utorok stratila kontrolu v Bielom dome a potenciálne čelí menšine aj v oboch komorách Kongresu.

Pelosiová v rámci strany dlhodobo podporovala iného kandidáta ako Bidena. Keď dosluhujúci prezident ukončil svoju kampaň, rýchlo podporil viceprezidentku Kamalu Harrisovú, aby nastúpila na jeho miesto.

Počínanie si v primárkach

Ak by podľa Pelosiovej Biden ukončil kampaň omnoho skôr, do primárok by sa mohlo zapojiť množstvo demokratických kandidátov, ktorí by súperili o zvolenie za prezidentského kandidáta. Pelosiová vraví, že Harrisová by si v takýchto primárkach počínala dobre a pred voľbami by bola v silnejšej pozícii.

„Ale to nevieme. To sa nestalo. Žijeme s tým, čo sa stalo,“ poznamenala Pelosiová, ktorú v utorok v Kalifornii znovuzvolili na ďalšie funkčné obdobie v Snemovni reprezentantov.