Nálet ruských dronov a rakiet spôsobil výpadky elektriny pre tisíce obyvateľov Ukrajiny

Ruské sily v stredu spustili rozsiahly útok na Ukrajinu, pri ktorom použili viac ako 500 dronov a rakiet, pričom hlavným terčom bol západ Ukrajiny. Útok spôsobil rozsiahle výpadky elektriny, informovali ukrajinskí predstavitelia.
Novinári agentúry AFP v Kyjeve počuli počas útoku výbuchy a sledovali protivzdušné systémy, ktoré zasahovali ruské drony. Útok sa uskutočnil počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne. Útok sa zároveň zhodoval s príchodom britského ministra obrany Johna Healeyho na Ukrajinu, kde rokoval o bezpečnostnej spolupráci s ukrajinským rezortným kolegom.
Gubernátor Černihivskej oblasti Viačeslav Čaus uviedol, že po útokoch na civilnú infraštruktúru zostalo bez elektriny 30-tisíc ľudí.
Ukrajinské letectvo oznámilo, že Moskva vypustila 502 dronov a 24 rakiet. Regionálni predstavitelia na západe Ukrajiny informovali o viacerých zranených a poškodených obytných domoch a civilnej infraštruktúre. „Tri rakety a 69 útočných dronov zasiahlo 14 lokalít, pričom trosky zostrelených objektov dopadli na 14 miest,“ dodalo letectvo.
Úrady v Kirovohradskej oblasti uviedli, že pri útoku boli zranení štyria pracovníci železníc a bolo poškodených viac ako desať obytných budov.