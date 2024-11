Nakupovanie bez obsluhy a otváracích hodín. V Šali pribudli samoobslužné potraviny COOP Jednota 24/7

COOP Jednota pokračuje v rozširovaní automatizovaných predajní. Po obci Šalgočka, kde nonstop predajňa pribudla v máji, prichádza koncept aj do Šale na Sládkovičovu ulicu. Odteraz tu zákazníci nakúpia v ktorúkoľvek hodinu aj počas štátnych sviatkov. Vstup bude možný jednoducho cez mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub, vďaka čomu môžu nakupovať aj tí, ktorí mestom len prechádzajú. V nasledujúcich mesiacoch plánuje domáca maloobchodná sieť otvoriť ďalšie prevádzky tohto typu.

Záujem o nákup bez personálu rastie

Po piatich mesiacoch od spustenia prvej automatizovanej predajne v Šalgočke COOP Jednota potvrdzuje, že Slováci sú na tento moderný formát nakupovania pripravení. „Predajňa v Šalgočke, rovnako ako teraz v Šali, funguje v hybridnom režime – do 12:00 je otvorená s personálom, potom prechádza do samoobslužného režimu. Podiel nákupov bez prítomnosti personálu každý mesiac stúpa a v súčasnosti predstavuje tretinu všetkých nákupov. V Šali zavádzame tento koncept prvýkrát pre mestských zákazníkov, takže očakávame, že záujem o nákup v samoobslužnom režime bude ešte vyšší,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.

Foto: COOP Jednota

Jednoduchší prístup vďaka aplikácii

Tentokrát je vstup do predajne zabezpečený prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota. „Postup sme oproti prvej predajni zjednodušili a nastavili tak, aby ho mohli využívať zákazníci vo všetkých našich predajniach 24/7 rovnako. Najprv je potrebné stiahnuť si aplikáciu COOP Jednota a zadať svoj občiansky preukaz – overenie identity pre nás zabezpečuje slovenská firma Innovatrics. Zákazník sa následne prihlási do aplikácie, vygeneruje si QR kód na otvorenie dverí a vstupuje. Pred samotným nákupom pri samoobslužnej pokladnici sa zákazník identifikuje QR kódom a následne môže načítať tovar. Platba je bezhotovostná, cez platobný terminál, a pri odchode z predajne zákazník do tretice opäť použije QR kód z mobilnej aplikácie, ktorý mu otvorí dvere. Myslíme však aj na zákazníkov, ktorí smart telefón nevlastnia, a preto ponechávame možnosť využiť na vstup do predajne vernostnú kartu COOP Jednota Klub. Najstarší zákazník, ktorý využil samoobslužné nakupovanie v našej prvej predajni, mal 80 rokov. Veríme, že tento spôsob bude pre mnohých seniorov prijateľnejší. Pri vstupe bez aplikácie je však potrebné vopred podpísať v predajni zmluvu,“ vysvetľuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.

Predajňa šitá na mieru moderným zákazníkom

Za otvorením v poradí druhej automatizovanej predajne stojí opäť družstvo COOP Jednota Galanta. Potraviny na Sládkovičovej ulici v Šali prevádzkuje už od roku 1993. Za ten čas sa zmenili zákazníci aj ich potreby. „V dnešnej dobe nemá každý priestor na nákupy počas bežných otváracích hodín. Som rada, že do našej novej automatizovanej predajne budú zákazníci prichádzať vtedy, keď im to najviac vyhovuje a aj o polnoci ich tu bude čakať kvalitná ponuka čerstvých potravín. Špeciálnym prínosom pre Šaľanov a blízke okolie bude určite nákup potravín počas štátnych sviatkov. Nedávny novembrový sviatok prilákal do našej prvej predajne v Šalgočke 5x viac zákazníkov ako v bežný deň počas samoobslužného režimu. Okrem toho sa pred predajňou nachádzajú samoobslužné boxy až 3 rôznych kuriérskych služieb, takže nákup potravín možno spojiť aj s vyzdvihnutím internetovej objednávky,“ uvádza Júlia Ančinová, podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta.

Foto: COOP Jednota

Trend digitalizácie v maloobchode silnie

„Cieľom nášho partnerstva so sieťou COOP Jednota je priniesť zákazníkom do regiónov prostredníctvom moderných technológií väčší komfort pri nakupovaní. Bezhotovostná platba a nákup bez prítomnosti obsluhy sú v súlade s aktuálnymi trendmi digitalizácie a pevne verím, že počet automatizovaných predajní bude na Slovensku neustále pribúdať,“ uviedla Jana Lvová, generálna riaditeľka spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku, ktorá je partnerom projektu.

„Stáli sme pri zrode tejto myšlienky, a preto som rád, že sa automatizované predajne, ktoré pomáhame financovať, rozširujú do ďalšieho kraja, tentokrát pre mestského zákazníka. Dobrou správou je, že tieto inovatívne prevádzky čoskoro pribudnú aj vo vzdialenejších kútoch Slovenska. COOP Jednota je na to so svojím širokým pokrytím regiónov ideálnym partnerom. Zákazníci majú možnosť v každej predajni využiť taktiež extra finančné služby ako uhradiť poštové poukážky, šeky, bankové zloženky a pri platení platobnou kartou aj vybrať hotovosť. Digitalizujeme a modernizujeme všade tam, kde to je možné, v súlade s potrebami klientov a regiónov a pomáhame komunitám, aby napredovali v rozvoji,“ uviedol Jaroslav Habo, riaditeľ UniCredit Bank pre Slovensko.

