Nadal sa s kariérou rozlúčil prehrou, Španieli v Davisovom pohári nestačili na Holanďanov (video+foto)

Úspešná kariéra španielskeho tenistu Rafaela Nadala sa skončila. Uzavrel ju prehrou 4:6, 4:6 s Boticom van de Zandschulpom z Holandska v Davisovom pohári. Španieli na finálovom turnaji v Málage podľahli Holanďanom 1:2.

Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión Nadal už skôr vyhlásil, že tento turnaj bude jeho posledný. Keďže v ostatných rokoch ho často sužovali zdravotné problémy, nevedel, či vôbec nastúpi. Napokon mu kapitán David Ferrer dal príležitosť, ale 38-ročný veterán nestačil na 29-ročného súpera.

Po poslednej loptičke publikum oslavovalo zdolaného hráča. „Rafa, Rafa, Rafa,“ skandovali diváci. Končiaca legenda sa prihovorila fanúšikom a aj si poplakala, keď na veľkoplošnej obrazovke premietali videozostrih z celej Nadalovej kariéry.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Situáciu musí akceptovať

„Je pravdou, že nikto nikdy nechcel, aby tento okamih nastal. Nie som unavený z hrania tenisu, ale moje telo už nechce hrať. Musím túto situáciu akceptovať. Som poctený, že moja záľuba ma sprevádzala počas celej kariéry. Hral som omnoho dlhšie ako som si niekedy dokázal predstaviť. Som veľmi vďačný každému, kto za mnou stál,“ uviedol Nadal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Budem hovoriť v mene španielskeho tenisu a svetového tenisu. Veľmi dobre vieš, čo znamenáš pre svet tenisu. Budeš nám veľmi chýbať. Pokrik ‚Vamos Rafa‘ zostane navždy v histórii tohto športu,“ uviedol daviscupový kapitán domáceho družstva Ferrer.

Naposledy zamával fanúšikom

Po ceremoniáli sa Nadal objal s ďalšími členmi španielskeho výberu a kurt opustil mávajúc oboma rukami priaznivcom v hľadisku. Naposledy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šanca na pokračovanie Nadalovej kariéry ešte žila, keď jeho krajan Carlos Alcaraz neskôr zdolal Tallona Griekspoora 7:6 (0), 6:3. Definitívnu bodku však dala prehra Alcaraza s Marcelom Granollersom v štvorhre. Španieli v nej nestačili na holandské duo Van de Zandschulp, Wesley Koolhof a podľahli mu 6:7 (4), 6:7 (3).

Je otázne, či by Nadal hral, ak by Španieli postúpili do semifinále Davisovho pohára. On sám po svojej utorkovej prehre povedal, že na mieste Ferrera by seba nevybral na prípadnú semifinálovú dvojhru.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kruh sa uzavrel

Skončila tak ďalšia legenda ostatných dvoch dekád svetového tenisu. Okrem 22 singlových titulov na grandslamových turnajoch dosiahol Nadal množstvo ďalších úspechov. Španielom pomohol k zisku Davisovho pohára v rokoch 2004, 2008, 2009, 2011 a 2019.

„Istým spôsobom je asi dobré, že som svoj posledný zápas v Davisovom pohári prehral, keďže aj môj prvý súboj v tejto súťaži bola prehra. Kruh sa tak uzavrel,“ uviedol Nadal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Končí ako hráč, ale na tenis nezanevrie. „Hráčska kariéra sa skončila, ale budem stále k dispozícii, ak bude potrebné s niečím pomáhať,“ dodal Nadal.