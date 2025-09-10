Slovensko je bez protivzdušnej obrany kvôli Smeru, šokuje vyhlásením Krúpa. Prijať akúkoľvek zodpovednosť odmieta - VIDEO

Poslanec Juraj Krúpa (Sloboda a Solidarita) odmieta, že je to vina bývalej vlády, že Slovensko dnes nie je dostatočne protivzdušne chránené.
Ako je známe, bývalá vláda spoločne s exministrom obrany Jaroslavom Naďom (Demokrati), darovala na Ukrajinu trinásť stíhačiek MiG-29, časť systému protivzdušnej obrany Kub, ako aj náš jediný systém protivzdušnej obrany S-300, ktorý chránil slovenské jadrové elektrárne a priemyselné centrá.
Valášek považuje ruské drony nad Poľskom za alarmujúcu situáciu. Je to obrovská riziková akcia a hazardérstvo zo strany Putina, hovorí - VIDEO
Naď vtedy sľuboval, že prídu štyri protiletecké batérie a dokonca jednu si budeme môcť odkúpiť, no nestalo sa tak. Ochranu slovenského neba následne museli prevziať spojenci – Poľsko, Česko a Maďarsko.
Téma ochrany slovenského vzdušného priestoru sa stala mimoriadne aktuálnou po tom, ako Poľsko informovalo, že malo zostreliť ruské drony, ktoré narušili jeho vzdušný priestor. Pri tomto bezpečnostnom incidente mnohých zaujímalo, do akej miery je teraz Slovensko ohrozené, keďže nedisponujeme žiadnym prostriedkom protivzdušnej obrany.
S týmito otázkami sa novinári v stredu v parlamente obrátili na poslanca Juraja Krúpu (SaS), ktorý naznačil, že obyvatelia východného Slovenska môžu mať dôvody na obavu. „Máme síce systém Mantis v okolí Michaloviec, ktorý je veľmi dobrý a efektívny, ale má nízky dosah – do troch kilometrov,“ vysvetľoval Krúpa s tým, že keby nejaký zblúdilý dron by išiel cez Poľsko a smeroval by na sever Slovenska, mohlo by to znamenať reálnu hrozbu.
Zodpovednosť necíti
Krúpa zároveň prekvapil vyhlásením, že ako člen bývalej vlády necíti žiadnu zodpovednosť za to, že Slovensko dnes nie je dostatočne chránené, keďže toho času odovzdali na Ukrajinu systém protivzdušnej obrany S-300. Opozičný politik dokonca šokoval výrokom, že za aktuálnu situáciu je zodpovedná strana Smer-SD a jeho vlády.
Zodpovednosť je jednoznačne – povedzme si to na rovinu – na vládach Smeru, pretože toto čo oni hovoria, že sme prišli o protivzdušný systém S-300, ktorý má perimeter 75 kilometrov štvorcových… na východné Slovensko by nedosiahol ani za všetkých možných spriaznených okolností, teda že by ho tam vietor odvial.
Podľa slov Krúpu to je dôvodom, prečo minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) kupuje šesť batérií a nie jednu. „My nemáme pokrytú ochranu vzdušného priestoru Slovenska v podstate od vzniku Slovenskej republiky,“ prehlásil ďalej Krúpa s tým, že keby nedošlo k vojne na Ukrajine, tak sa nič nedeje v oblasti modernizácie slovenských ozbrojených síl.