Opozícia nie je na vine, že chýba protivzdušná obrana, tvrdí Remišová. Premiéra kritizovala, prečo nazýva lídrov EÚ vojnovými štváčmi - VIDEO

Predsedníčka opozičnej strany Za ľudíVeronika Remišová odmieta, že je to vina bývalej vlády, že Slovensko dnes nie je dostatočne protivzdušne chránené.
„Toto je úplne absurdná situácia ako reagoval Robert Fico. Pretože namiesto toho, aby sa venoval, čo chce spraviť on pre bezpečnosť krajiny, tak začal útočiť na opozíciu a v podstate nič v prospech občanov nepovedal,“ uviedla Remišová pre agentúru SITA.
Téma ochrany slovenského vzdušného priestoru sa stala mimoriadne aktuálnou po tom, ako Poľsko informovalo, že malo zostreliť ruské drony, ktoré narušili jeho vzdušný priestor. Pri tomto bezpečnostnom incidente mnohých zaujíma, do akej miery je teraz Slovensko ohrozené, keďže nedisponujeme žiadnym prostriedkom protivzdušnej obrany. Bývalá vláda totiž toho času darovala Ukrajine náš jediný systém protivzdušnej obrany S-300.
Kritika premiéra
Líderka Za ľudí tvrdí, že vláda Smeru už v roku 2016 v rámci dlhodobej stratégie pre oblasť obrany konštatovala, že systém S-300 už nie je funkčný a treba ho nahradiť.
„Prečo teraz Robert Fico hovorí, že keby sme mali systém S-300? Však on v roku 2016 konštatoval, že ten systém nie je funkčný,“ vyhlásila opozičná politička.
„A on v prospech našej obranyschopnosti neurobil absolútne nič, len rúca naše spojenectvá. Viete kto pomáhal včera Poliakom? Ostatné krajiny – Holanďania, Taliani a pomáhali im aj lietadlá ďalších krajín. A ja sa pýtam, a to je vážna otázka, kto príde pomôcť nám, keď všetkých lídrov (okrem Viktora Orbána) označuje Robert Fico za vojnových štváčov, keď ich uráža a namiesto toho, aby sa stretol s nimi, tak on ide do Ruska,“ uviedla tiež Remišová, ktorá označila incident z dronmi za „ruskú provokáciu“.
Nahrádu za systém S-300 máme
Opozičná poslankyňa si tiež stojí za tým, že náhradu za odovzdaný systém S-300 máme, a odkázala v tejto veci na vyjadrenia exministra obrany Jaroslava Naďa.
Zároveň kritizovala statusy predstaviteľov vládnej koalície na sociálnych sieťach, že je to vina opozície, že dnes Slovensko nie je dostatočne protivzdušne chránené.
„Teraz bude hovoriť (pozn. red. Robert Fico), že vo všetkom je na vine opozícia. Už by si aj oni konečne mali dať budíček, lebo platy na to majú…,“ odkázala Remišová.