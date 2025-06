Naď o vyhrážkach smrťou: Mal som podrezané kohúty na bráne, nábojnice v obálke a chceli mi odstreliť hlavu pri múre - VIDEO

Na Slovensku údajne hrozí ďalší útok na verejného činiteľa. Ostrou rétorikou je známy aj predseda Demokratov Jaroslav Naď. Neobáva sa útoku na svoju osobu? Politik priznal, že do dnešného dňa dostáva vyhrážky smrťou.

„Keď som bol minister obrany, tak to boli desiatky vyhrážok. Mal som všetko: podrezané kohúty zavesené na bráne, sviečku zapálenú pred schodom do domu, mal som opakovane nábojnice v schránke, dostával som vyhrážky typu, že ma zoberú a odstrelia mi hlavu pri múre a moji pankharti sa na to budú pozerať. Jednoducho to bolo môj dennodenný chlebík,“ prezradil šokujúce detaily Naď v rozhovore pre agentúru SITA.

„A keď sa toto dialo, napríklad keď som dostal nábojnice opakovane od jedného človeka, ktorý bol medzičasom identifikovaný, tak vtedy obžalovaný Gašpar aj s Ficom a Kaliňákom sa vysmievali na tlačovej konferencii, že čo už by len taký starček mohol spôsobiť, však on si musí niekde ventilovať tú hrôzu, ktorá je. No tak ten starček mal doma ilegálne zbrane, mal ilegálnu muníciu a písal vyhrážky mne a aj pani prezidentke, a veľmi zákerné vyhrážky,“ spomína si politik na vypätú atmosféru v období, keď zastával funkciu ministra obrany.

Naď uviedol aj prípad s ďalším mužom, ktorý mu chcel „odpáliť hlavu“ pred očami jeho detí. „A potom mi tento človek doniesol na políciu čokoládu pre moje deti, tak som si ho podal, či je to pre tie deti, z ktorých chcel spraviť siroty. Tak sa mi tam rýchlo ospravedlnil, že on to tak nemyslel,“ spomína si Naď. „Každý by si mal dávať pozor na svoj jazyk. Rovnako by si mal dávať pozor na svoj jazyk aj každý jeden predstaviteľ vlády, ktorý dennodenne nás obviňuje zo spáchania trestnej činnosti, ktorá sa nestala,“ podotkol ďalej politik.

Imunita voči vyhrážkam

„Áno, aj do dnešného dňa mám vyhrážky smrťou a áno, ja to už beriem inak, lebo ja som ich už mal tak strašne veľa, že už mám takú hrubú kožu, že mi to už nič nerobí,“ hovorí Naď.

„Napíšu na e-mail, že mi idú vyhodiť dom do povetria, ja už ani nevolám políciu, lebo je zbytočné, aby som ich volal o 11-tej večer, aby mi prekutrali dom a možno tam nechali nejaké odpočúvacie zariadenie, keď už tam budú. Jednoducho už si z toho nič nerobím. Je to zodpovedné? Možno nie je,“ zamyslel sa ďalej exminister obrany.

Naď pripomenul, že keď podpredsedovi Demokratov napísali, že „ho rozstrieľajú samopalom o 12.00 na obed“, tak polícia prišla k nim o 13.00 hodine. „Kolega sa následne opýtal policajtov, že či prišli zozbierať pozostatky. Jednoducho toto je realita, v ktorej žijeme dennodenne,“ skonštatoval líder Demokratov.

Tvrdý a priamy jazyk

Podľa slov Naďa sa nedá nájsť také vyjadrenie, kde by sa on niekomu vyhrážal. „Také nenájdete. Že mám tvrdší jazyk? No mám, mám priamy jazyk. Hovorím priamo a úprimne veci, ale veľmi dobre si dávam pozor na to, aby som nikdy neprekročil líniu, lebo keby som ju prekročil na druhý deň, ma prídu zobrať. Za to ma okydávajú predstavitelia vládnej koalície, že som vlastizradca, že som rozdal náš majetok ilegálne a neviem ešte čo. Rok a trištvrte sú pri moci, nič voči mne nezniesli, lebo vedia, že všetko bolo v súlade so zákonom a dokonca ešte to bolo výhodné pre Slovenskú republiku, ale budú ma stále okydávať a ľudí klamú a tí potom voči mne prejavujú nejakú mieru agresivity. Ale je to výrazne menej, ako to bolo v minulosti, lebo ľudia začali chápať, že jednoducho predstaviteľa vládnej koalície prekrývajú cez tieto útoky svoje zlodejiny a svoju neschopnosť a to sa dá robiť iba istú dobu,“ myslí si Naď.

„Viete, niekto hovorí, že Jaro, buď opatrný, nehovor takéto veci, lebo ľudia sa ti pomstia. No však oni sa mi snažia pomstiť. A čo? Zavrú má? No tak nech ma zavrú. Ja som na to pripravený. Moja rodina je na to pripravená, od deti až po mamu a otca. Vedia, že to môže prísť vždy, keď niekto bojoval za spravodlivosť,“ skonštatoval na záver Naď.