Exminister obrany Naď radikálne schudol. Je to preto, že sa bojí spravodlivosti? - VIDEO

Predseda Demokratov Jaroslav Naď výrazne schudol. Fanúšikovia exministra obrany jeho premenu chvália, dokonca ho prirovnávajú k hrdinovi akčných filmov Jasonovi Stathamovi. Neprajníci naopak špekulujú, že za jeho výrazným chudnutím je strach zo spravodlivosti.

„Áno, najprv mi písali, že som vyžratý, a tí istí mi teraz píšu, že sa bojím spravodlivosti, lebo som príliš chudý. Hejteri budú vždy existovať,“ reagoval Naď na komentáre svojich neprajníkov.

Ako zatočil s kilami navyše

Líder Demokratov sa pred niekoľkými mesiacmi rozhodol pre zmenu. Zatočil s nezdravým životným štýlom, začal intenzívne športovať, a tak sa mu podarilo schudnúť 18 kíl.

„Začal som držať diétu, ale inú ako v minulosti, lebo v minulosti som jedol že prakticky nič a vedel som schudnúť, ale potom som to veľmi rýchlo nabral naspäť. Tentokrát sa snažím jesť všetko, ale výrazne menej a zároveň aspoň štyrikrát do týždňa športovať, no a musím povedať, že sa mi podarilo schudnúť 18 kíl, čiže to je naozaj dosť,“ prezradil Naď v rozhovore pre agentúru SITA.

„Teraz to poviem úplne na rovinu, že som išiel zo 105 kíl na 87 kíl, takže som za to rád. Teraz je mojou úlohou, aby som si to udržal plus-mínus. Nebude to jednoduché, lebo sa blíži sezóna grilovania a dať si dobré pivo v lete, keď je veľmi horúco, ale tak budem sa snažiť, aby som to udržal,“ uviedol ďalej líder Demokratov.

„Mám syna, ktorý je veľmi aktívny športovec, hráva hokej, aktuálne je v Kanade a tak sa vzájomne v tomto motivujeme. Som rád, že som mu splnil, že aspoň 15 kíl schudnem, aj to bola pre mňa taká motivácia a teraz sa snažím to podržať aj naďalej. Ale cítim sa lepšie a je mi lepšie a som za to rád, že keď si chodím zahrať futbal cez týždeň, tak chalani okolo mňa v tíme hovoria, že ten rozdiel je zásadný,“ prezradil tiež exminister obrany.

Dvojník herca Jasona Stathama?

Fanúšikovia exministra obrany jeho premenu chvália, dokonca ho prirovnávajú k hrdinovi akčných filmov Jasonovi Stathamovi. Ako vníma politik tieto komplimenty?

„Ten herec je dobrý a áno, keď som chudší, tak možno sú niektoré momenty, keď sa na neho podobám, ale porovnávali ma už aj s Gáborom Grendelom či s Jozefom Viskupičom. Jednoducho, kto nájde nejaké podoby, tak ich nájde, ale ja v zásade nemám nejaké vnútorné nastavenie, že by som silou-mocou mal potrebu sa s nejakou hollywoodskou hviezdou porovnávať,“ uzavrel Naď.