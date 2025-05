Úprimná reakcia Naďa na to, ak Ukrajina bude musieť odovzdať 20 percent svojich území Rusku - VIDEO

Predseda Demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď zhodnotil aktuálny stav na ukrajinskom fronte. Úprimne odpovedal, či je to ten výsledok, ktorý očakával.

„Očakával som, že to bude ťažká vojna, ktorá bude dlho trvať. Zachytil som vyjadrenia, že som vraj očakával, že to bude jednoduché, a že Ukrajinci vyprášia Rusov. Mám ale nejakú znalosť do medzinárodnej politiky, o bezpečnosti a obrane, a viem, že to také jednoduché nie je,“ hovorí v úvode Naď.

„Navyše viem aj to, že Západ (viac ako 60 krajín sveta vojensky pomáhal Ukrajine) ani z ďaleka nedal do tej pomoci všetko to, čo mohol do toho dať. Jednoducho, keby sa ten Západ reálne spojil, tak by vyprášil Rusov len taký fukot. Lenže by to hrozilo eskaláciou konfliktu, a to nikto nechcel,“ vysvetľoval ďalej líder Demokratov.

Popularita Zelenského na Ukrajine

Exminister obrany odmieta správy, že by popularita Volodymyra Zelenského na Ukrajine radikálne klesla. Podľa Naďa sa ukrajinský prezident aj dnes teší vo svojej vlasti vyše 70 percentnej dôvere.

„Popularita Zelenského je na Ukrajine obrovská. A to dokonca po tej nepríjemnej situácii, ktorú zažil v Bielom dome, a nezvládnutej z obidvoch strán, tak mu narástla popularita doma o 10 percent, takže je teraz cez 70 percent,“ tvrdí Naď.

„V oficiálnych číslach má dnes Zelenskyj popularitu väčšiu ako mal na začiatku roka. Nehovorím, že ju má takú ako mal na začiatku vojny, kde bola ešte väčšia, ale popularita Zelenského pri všetkých problémoch, ktoré má doma, je stále veľmi vysoká,“ prízvukoval líder Demokratov.

Ukrajina môže definitívne stratiť časť územia

Exminister obrany Naď je od začiatku rusko-ukrajinského konfliktu veľkým podporovateľom Ukrajiny. Ako ale bude komunikovať to, keď Ukrajina bude musieť odovzdať 20 percent svojich území? Ľudia sa totiž budú pýtať, či stálo za to obetovať ukrajinské životy. „Môžu sa to pýtať len úplne dezorientovaní ľudia, pretože Putin hovoril o tom, že zoberie celé územie Ukrajiny, a že nahradí vládu,“ vraví Naď.

„Ten zmysel to malo taký, že keby Ukrajinci neboli bojovali, tak by stratili celé územie, celú svoju krajinu a zároveň by museli byť porobení Rusku, lebo to bola ich predstava. A zároveň, si predstavte, že by tí Rusi prešli celé územie Ukrajiny, ktorá je obrovská krajina. Keby mali celé to územie, vrátane všetkých odzbrojených síl, výrobných závodov, ktoré Ukrajinci majú, by mali Rusi vo svojej moci, tak ich armáda by sa výrazným spôsobom posilnila a následne by išli na ďalšie krajiny. Takže chvalabohu, že Ukrajinci sa rozhodli brániť svoju vlasť, brániť svoju štátnosť a dokázali to,“ skonštatoval Naď.

Podporovatelia Ukrajiny (aj na Slovensku) tvrdili, že sa prinavráti ešte aj Krym a že Rusi budú porazení. „Bolo by to tak spravodlivé,“ reagoval Naď. „Ten mier musí byť dlhodobý, udržateľný a musí byť spravodlivý. Lebo odovzdať územia Rusku znamená podarovať územia agresorovi, odmeniť agresora,“ poznamenal ďalej politik.

Slovenskí vojaci na Ukrajine?

Exminister obrany nedávno hovoril o poslaní slovenských vojakov na Ukrajinu. Ako si to predstavuje?

„Tak ako to vidíte dnes na Cypre, kde máme vojakov, alebo v Kosove, či v Bosne a Hercegovine. To znamená, že keď bude dohodnutá mierová zmluva alebo prímerie, tak naši vojaci tam budú súčasťou medzinárodných jednotiek, ktoré budú takzvané peacekeeping, to znamená operácia na udržiavanie mieru, tam budú nasadení. Je to úplne normálne. Na Cypre sme tak desaťročia, v Kosove sme boli, slúžime v Bosne, prečo by sme nemohli byť na Ukrajine, čiže v našej susednej krajine. Základným cieľom Slovenskej republiky je, aby bol mier na Ukrajine,“ vysvetľoval Naď.

V tejto súvislosti ruský prezident Vladimir Putin viackrát vyhlásil, že odmieta jednotky NATO pri ruských hraniciach. Nemali by preto zabezpečiť mier na Ukrajine skôr vojaci z neutrálnejších krajín? „Toto je európsky kontinent. Ukrajina jasne deklaruje, že chce byť súčasťou Európskej únie a NATO. Obidve tieto organizácie hovoria, že Ukrajina bude súčasťou Európskej únie a NATO, a my Európania budeme žiadať ľudí z Burundi, aby išli chrániť mier na Ukrajine, tak to snáď nie!?“ reagoval na otázku Naď.

„Príde mi absurdné, aby agresor Putin bol ten, ktorý nám bude niečo určovať, nám Európanom, a my budeme ustupovať Rusom. Tak to snáď nebude, zase majme istú mieru hrdosti,“ odkazuje Naď.