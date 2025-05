Spišiak: Černák bol jeden z najbrutálnejších zločincov. Raz mi napísal list, kde mi vyjadril rešpekt - ROZHOVOR

Niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák, ktorý si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách, sa chce vrátiť na slobodu. Či nastal ten správny čas na jeho prepustenie sme sa pýtali Jaroslava Spišiaka, poslanca parlamentu za Progresívne Slovensko a bývalého policajného prezidenta.

Mikuláš Černák si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách. Bol odsúdený za 6 vrážd a jednu objednávku vraždy, no postupne sa priznal až k 14 vraždám. Aktívne pôsobil v deväťdesiatich rokoch, ktoré charakterizovali masívny rozmach podsvetia, mafiánske vojny, či vybavovanie účtov vraždami.

„Černák bol jeden z najvýznamnejších a najbrutálnejších zločincov v Slovenskej republike. Podmanil si skoro všetky gangy a zločinecké skupiny na Slovensku práve tým, aký bol,“ hovorí exprezident Policajného zboru Spišiak.

Symbol organizovaného zločinu

Proces s Mikulášom Černákom je od začiatku ostro sledovaný. S návrhom na podmienečné prepustenie niekdajšieho mafiánskeho bosa prišlo občianske združenie Reštart-nový život, keďže odsúdení na doživotie môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie.

Spišiak je presvedčený o tom, že by bolo na škodu celej spoločnosti, ak by bol Černák prepustený podmienečne na slobodu. Ako policajný exprezident upresnil, Černák je symbolom organizovaného zločinu, z ktorého išiel strach a panika a éru jeho pôsobenia nazval brutálnym obdobím.

Niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák, ktorý si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách, sa chce vrátiť na slobodu. Foto: SITA/Martin Medňanský

„Jedna vec je vybavovanie účtov vraždami, no druhá vec je, že sa vraždili aj ľudia, ktorí nemali nič na rováši len to, že pôsobili ako biele kone a na ich mená sa podnikalo. Je to teda oveľa tragickejšie, že aj ľudia, ktorí boli zneužití organizovaným zločinom na maskovanie svojej činnosti, keď splnili svoju úlohu alebo začali byť rizikoví, že mohli začať rozprávať pre políciu; tak boli jednoducho zlikvidovaní či nezvestní,“ pripomína Spišiak temné obdobie deväťdesiatich rokov na Slovensku.

List od Černáka

„Keď som sa stal policajným prezidentom v roku 2010, dostal som od Mikuláša Černáka osobný list. Napísal mi, že odkedy som sa stal viceprezidentom, vtedy si uvedomil, že polícia je pre neho nejaký problém,“ citoval Spišiak z obsahu listu, ktorý mu zaslal obávaný mafiánsky bos a vyjadril tak voči jeho práci rešpekt.

V rozhovore s Jaroslavom Spišiakom sa ďalej dozviete: