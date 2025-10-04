Ľubovniansky hrad má za sebou ďalšiu obnovu, naplánovaná je aj slávnostná kolaudácia

Ľubovniansky hrad prešiel ďalšou významnou obnovou. Po dvoch rokoch je rekonštrukcia viacerých historicky cenných častí hradu ukončená. Na rekonštrukciu severovýchodnej steny hradby a 3. nádvoria išlo viac ako 1,2 milióna eur. Ako v piatok ďalej informovalo Ľubovnianske múzeum, slávnostná kolaudácia je naplánovaná na pondelok 6. októbra.
S novou etapou obnovy na hrade sa začalo v roku 2023. Jej predmetom bol severovýchodný múr, na mieste ktorého v 18. storočí stáli vojenské kasárne. V roku 2010 však múr v dôsledku prenikania vody spadol. Následný archeologický výskum odhalil pozostatky kasární.
Financovanie projektu
Múzeum získalo na projekt obnovy 650-tisíc eur v rámci programu Obnovme si svoj dom cez Ministerstvo kultúry SR, spolufinancovanie zo strany zriaďovateľa, Prešovského samosprávneho kraja, predstavovalo takmer 568-tisíc eur. Cieľom projektu bola rekonštrukcia a sprístupnenie viacerých historicky významných častí areálu, ktoré boli v havarijnom stave či neprístupné verejnosti.
Zahŕňal rekonštrukciu zrútenej severovýchodnej hradby, prezentáciu objektu bývalých kasární, ktoré sa stanú súčasťou stálej expozície, a tiež prezentáciu a stabilizáciu studne na treťom nádvorí. Ďalšie práce sa týkali odvodnenia a úpravy tretieho a štvrtého nádvoria medzi hradnou kaplnkou a gotickým palácom.
Dejisko prvej archeologickej expozície
Päťdesiat metrov dlhá a dvanásť metrov vysoká severovýchodná hradba bola kedysi dôležitou obrannou líniou hradu a po rekonštrukcii je súčasťou sprístupnenej histórie.
„Priestor severovýchodnej hradby sa stane dejiskom prvej archeologickej expozície, ktorá bude na hrade Ľubovňa vôbec po prvý raz predstavená verejnosti. Expozícia predstaví vybrané nálezy z archeologického výskumu priamo na mieste ich objavu a návštevníkom umožní nahliadnuť do hmotných dôkazov života na hrade naprieč stáročiami,“ avizuje múzeum.
Súčasťou prezentácie bude aj pripomienka vojenských kasární z 18. storočia. Návštevníci sa dozvedia viac o živote hradného vojaka, každodenných povinnostiach posádky i o význame obranných prvkov. Jedným z nich je aj zachovaná delová strieľňa, ktorú bude možné vidieť v autentickej podobe.
Jedinečnosť obnovy spočívala v náročnom teréne
Jedinečnosť obnovy spočívala podľa múzea najmä v náročnom teréne, v ktorom bola hradba pôvodne postavená. Išlo o ťažko prístupnú časť areálu na svahu, kde kedysi predstavovala strategickú obrannú líniu. Práve táto poloha komplikovala stavebné práce. Všetky tony kameňa, ktoré boli pri rekonštrukcii použité, museli robotníci prenášať ručne.
„Sme hrdí, že sa nám podarilo zachrániť a zároveň atraktívne sprístupniť časti hradu, ktoré boli doteraz v havarijnom stave. Táto obnova prispeje k ochrane národnej kultúrnej pamiatky a zároveň obohatí návštevnícky zážitok,“ uviedlo vedenie Ľubovnianskeho múzea.