Archeológovia objavili na území Priemyselného parku Šurany najväčšiu osadu zo 7. – 8. storočia – FOTO

Významné nálezy priniesol archeologický výskum územia Priemyselného parku Šurany, kde má stáť v budúcnosti čínsky závod na výrobu batérií do elektromobilov. Od marca 2025 už archeológovia preskúmali 100 hektárov plochy, pričom našli osem areálov s objektmi od čias praveku, včasnej doby dejinnej až po stredovek. K najvýznamnejším objavom patrí veľká včasnostredoveká osada zo 7. – 8. storočia, ktorá sa rozprestierala na ploche väčšej ako päť hektárov.
Najstaršie hrnčiarske pece
„Je to najväčšia lokalita tohto druhu na území Slovenska. V tom období na našom území žilo slovanské obyvateľstvo a zároveň toto územie patrilo do politickej sféry Avarov ako Avarský kaganát. Dá sa predpokladať, že tu žila komunita z oboch etník. Odpoveď na to dajú výskumy, ktoré budú nasledovať po odkryve,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ Archeologického ústavu SAV v NitreMatej Ruttkay.
Našli sa tu zahĺbené obydlia – zemnice s kamennými pieckami. Unikátnym objavom, prvým svojho druhu na Slovensku, sú hrnčiarske pece na výrobu keramických nádob. „V minulosti sa v Nitre našli prvé hrnčiarske pece – slovanské z 9. storočia, toto sú prvé nájdené hrnčiarske pece zo 7. – 8. storočia,“ objasnil Ruttkay.
Vedľa dediny sa našlo aj pohrebisko, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou súvisí s touto osadou. Hrobový inventár tvorili keramické nádoby, súčasti výzbroje a výstroje, zvieracie kosti ako pozostatok potravy priloženej k zosnulým, železné nožíky a šperky v podobe sklenených korálikov, bronzových náušníc. Našli sa tiež brošne či ozdobné kovania opaskov.
„Máme aj pozostatky drevených konštrukcií, ktorými boli tieto hroby zakryté,“ dodal Ruttkay. Všetky nálezy sú majetkom štátu a sú starostlivo evidované, čistené a konzervované. Exkluzívnejšie nálezy odniesli vedci v celých blokoch aj s hlinou, skúmať ich budú konzervátori pod mikroskopmi v chemickom laboratóriu.
Sídlisko z mladšej doby bronzovej
„Archeobotanické, zoologické a antropologické analýzy sa realizujú prednostne v našich domácich laboratóriách. Špecializované vzorky sa zasielajú aj do zahraničia, napríklad na rádiouhlíkovú analýzu do Poľska či na genetické testovanie do Viedne,“ doplnil Marek Vojteček z vedúceho tímu prieskumu.
Analýzy prezradia, či sem títo dávni obyvatelia odniekiaľ prišli, alebo sú potomkami pôvodného obyvateľstva. „Z tohto obdobia je časté, že muži pochádzajú z jednej etnickej skupiny a ženy bývajú často dovezené z iného prostredia,“ podotkol Ruttkay.
Zaujímavou lokalitou je aj sídlisko z mladšej doby bronzovej, ktoré pozostávalo z pôvodne nadzemných stavieb, z ktorých sa zachovali len koly zatlčené do zeme, ktoré kedysi držali stavbu.
„Je tam asi po prvýkrát na Slovensku zachovaná veľmi dobrá štruktúra sídliska – ako vyzeralo z hľadiska stavieb v mladšej dobe bronzovej, čiže je to veľmi dôležitý nález. Na tomto sídlisku nám na Sviatok všetkých svätých urobili nejakí nadšenci bez nášho vedomia happening, v rámci ktorého popri kolových jamách rozsvietili na noc stovky sviečok, v mylnej domnienke, že to robia na pohrebisku,“ podotkol Ruttkay.
Medzi najvýznamnejšie zistenia považujú archeológovia to, že na jednom mieste majú doložené kostrové hroby od staršej doby bronzovej, cez mladšiu dobu železnú až do obdobia Avarského kaganátu. Medzi jednotlivými etapami pochovávania pritom boli dlhé, aj tisícročné pauzy. „Svedčí to o akejsi ,pamäti krajinyʻ a význame miesta, ktoré si vybrali obyvatelia na pochovávanie. Doposiaľ sme tu preskúmali viac ako 150 hrobov,“ priblížil Ruttkay.
Komplexné vyhodnotenie potrvá roky
Pri prekládke vysokotlakového plynovodu sa podarilo nájsť aj ďalšie pohrebisko s 38 hrobmi, a to zo staršej doby bronzovej z obdobia rokov 1500 až 2000 pred naším letopočtom.
„Mŕtvi boli pochovaní v typickej skrčenej polohe na boku. Väčšina hrobov niesla známky vykradnutia už v staroveku. Napriek tomu sa však zachovali cenné nálezy v podobe kostených korálikov, medených vlasových krúžkov a šperk typu ,vrbový listʻ, ktorý slúžil ako ozdoba,“ povedal Marek Vojteček.
Komplexné vyhodnotenie záchranného výskumu potrvá roky. „Len samotné spracovanie základnej dokumentácie a evidencia nálezov trvá niekoľko mesiacov. Komplexné laboratórne vyhodnotenie a odborné analýzy však pri takto rozsiahlej lokalite predstavujú úlohu na niekoľko rokov,“ zdôraznil archeológ Michal Cheben.
Experti Slovenskej akadémie vied so spoločnosťou MH Invest v súčasnosti intenzívne komunikujú o formách prezentácie výsledkov výskumu. V najbližšom období sa pripravuje séria informačných panelov a roll-upov, ktoré budú vystavené v priestoroch Mestského úradu v Šuranoch a v priestoroch spoločnosti MH Invest.
„Zároveň plánujeme prednášky a verejné prezentácie pre obyvateľov regiónu, aby sa mohli oboznámiť s tým, čo archeológia v tejto lokalite odhalila a ako tieto poznatky rozširujú naše poznanie dávnej minulosti,“ uzavrel Ruttkay.