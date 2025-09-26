Cintula nechcel útočiť na vládu, ale len na Fica. Na súde zazneli aj jeho súkromné rozhovory s manželkou

Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici v piatok pokračoval súdny proces s Jurajom Cintulom, ktorý minulý rok strieľal v Handlovej na predsedu vlády Roberta Fica.
Nahrávky komunikácie s manželkou
Na piatkovom pojednávaní sa súd zaoberal oboznamovaním dôkazov, konkrétne nahrávok komunikácii obžalovaného, ktoré viedol v rámci výkonu väzby telefonicky s manželkou. Podľa jeho obhajcu Namira Alyasryho predmetné dôkazy preukazujú, že obžalovaný nechcel útočiť na vládu, ale len konkrétne na osobu Roberta Fica.
Súdny proces s Jurajom Cintulom pokračuje. Vypovedala aj redaktorka televízie, ktorá zachytila streľbu
„Vo všetkých svojich vyjadreniach sa vyjadroval rýdzo len na osobu pána poškodeného,“ uviedol advokát s tým, že Cintula sa sám vyjadril, že oceňuje prácu niektorých ministrov. „Keď sa vyjadroval pejoratívne, tak výlučne ne pána poškodeného,“ zdôraznil Alyasry.
Pojednávanie bude pokračovať začiatkom októbra
Pokiaľ sa Cintula vyjadroval k možnému pádu vlády, podľa Alyasryho tak robil až potom, ako s ním túto tému začal otvárať policajný agent, ktorého mal nasadeného na cele.
Proces s Cintulom bude v piatok pokračovať ďalším dokazovaním, spis má vyše 6 200 strán a 18 zväzkov dôkazov
„To pekne chronologicky vidieť, že dajme tomu 18. júna 2024 agenti otvoril otázku – A čo vláda? a až v následných rozhovoroch medzi ním a manželkou hovoria aj o tom,“ zdôraznil advokát. Práve od 18. júna minulého roku totiž začal agenti s obžalovaným Cintulom diskutovať o týchto záležitostiach.
Pojednávanie bude pokračovať vo štvrtok 2. októbra. Súd by mal vrámci dokazovania ešte oboznámiť prepisy ďalších komunikácii.
Trest pre obžalovaného
Cintula, ktorý je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku, na začiatku procesu 8. júla neurobil vyhlásenie, či je vinný, alebo nevinný. Zároveň odmietol vypovedať. V priebehu procesu sa však vyjadril, že premiéra nechcel zabiť, iba zraniť, aby nemohol vykonávať funkciu predsedu vlády. Prokurátorka Katarína Habčáková pre médiá v júli potvrdila, že ju obhajca obžalovaného kontaktoval s ponukou na uzavretie dohody o vine a treste.
„Ale teda s podmienkou, že obvinený je ochotný prijať len trest vo výmere 12 rokov,“ povedala Habčáková. Tento návrh však podľa nej nie je možné prijať, pretože Trestný zákon neumožňuje, pokiaľ ide o trestný čin terorizmu, uložiť trest v spomenutej výmere.
Šokujúca vražda aktivistu Kirka: Poslankyne otvorene, či plánujú obmedziť alebo zrušiť protivládne protesty kvôli narastajúcej polarizácii - VIDEO
„Trestný zákon za takýto trestný čin ukladá doživotie, ale sú tam zmierňovacie ustanovenia, kde je možné takýto trest zmierniť na 20 rokov. Čiže dolná hranica je 20 rokov,“ doplnila prokurátorka. Prokurátorka oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podala v marci na ŠTS na Juraja Cintulu obžalobu pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Trestná vec bola na súde elektronickou podateľňou pridelená predsedovi senátu Igorovi Králikovi. Spis pozostáva z 18 zväzkov a má viac ako 6 200 strán.
Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil Cintula 15. mája minulého roku v Handlovej. Podľa orgánov činných v trestnom konaní atentátnik zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Cintulu obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.