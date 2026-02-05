Na slovensko-ukrajinskej hranici finančná správa opakovane odhalila nelegálnu muníciu, prípady rieši polícia

Príslušníci finančnej správy odhalili v priebehu niekoľkých dní na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod medzi SR a Ukrajinou dva prípady nelegálnej prepravy streliva. Ako informoval hovorca colníkov Daniel Kováč, strelivo našli aj napriek zvýšenému náporu na hranici, a to počas bežných colných kontrol.
Vodič prevážal stovky nábojov
„V prvom prípade colníci skontrolovali osobnú batožinu vodiča osobného auta. V cestovnej taške našli 250 kusov nábojov do brokovnice RC32 Caccia 12/70. Vozidlo následne presunuli do kontrolnej haly, kde vykonali podrobnú colnú kontrolu aj osobnú prehliadku vodiča. Tá už ďalšie porušenia neodhalila,“ povedal Kováč. Doplnil, že o prípade colníci okamžite informovali Policajný zbor SR, ktorý si vodiča prevzal na ďalšie úkony.
V druhom prípade vodič pri vstupe na územie Európskej únie nahlásil dovoz povoleného množstva alkoholu a cigariet. „Colná kontrola však ukázala, že v batožinovom priestore vozidla preváža aj 50 kusov nábojov kalibru 9 milimetrov Luger. Príslušníci finančnej správy vozidlo podrobili dôkladnej kontrole v kontrolnej hale a nasadili aj služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie zbraní a streliva. Kontrola potvrdila porušenie zákona,“ uviedol hovorca.
Polícia začala trestné stíhanie
Na miesto podľa neho následne prišiel vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý prípad zadokumentoval. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania, pričom stíha na slobode.
Oba prípady podľa Kováča ukazujú, že dôsledné colné kontroly majú zmysel a, že spolupráca finančnej správy s Policajným zborom zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane vonkajšej hranice Európskej únie a pri zamedzovaní nelegálneho presunu zbraní a streliva.
„Finančná správa zároveň upozorňuje cestujúcich, že dovoz, vývoz aj prevoz zbraní a streliva na neobchodné účely podlieha prísnym pravidlám. Každý, kto prechádza cez vonkajšiu hranicu EÚ so zbraňou alebo strelivom, musí túto skutočnosť nahlásiť policajným a colným orgánom na hraničnom priechode. Zároveň je povinný predložiť zbrojný sprievodný list alebo zbrojný pas,“ zdôraznil hovorca. Dodal, že tieto povinnosti sa vzťahujú najmä na lovecké, športové, štartovacie či predvádzacie zbrane.