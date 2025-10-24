Colníci počas akcie Biatec zaistili milióny nelegálnych cigariet a tony rezaného tabaku

Takmer šesť miliónov nelegálnych cigariet a 14 ton rezaného tabaku zaistili príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s Policajným zborom SR pri rozsiahlej akcii s krycím názvom Biatec. Zadržali a obvinili po nej sedem osôb. Predbežná škoda na spotrebnej dani bola vyčíslená na 2,8 milióna eur.
Ako informoval hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč, organizovaná skupina na západnom Slovensku prevádzkovala nelegálnu linku na výrobu cigariet určených pre čierny trh v západnej Európe. V hale sa nachádzala moderná plniaca a baliaca technológia, balička tabaku a veľké množstvo komponentov určených na výrobu spotrebiteľských balení cigariet.
Činili sa aj v Nitrianskom kraji
„Colníci a vyšetrovatelia zaistili viac ako 5,9 milióna kusov cigariet, takmer 13,8 tony rezaného tabaku a technické zariadenia v hodnote približne pol milióna eur,“ uviedol Kováč. V rámci akcie zadržali a obvinili sedem osôb ukrajinskej národnosti, na ktorých bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie.
Významný zásah zaznamenali tiež príslušníci finančnej správy v Nitrianskom kraji, kde hliadka miestneho colného úradu v skladových priestoroch v obci Nána (okres Nové Zámky) odhalila veľké množstvo náplní do elektronických cigariet neoznačených kontrolnou známkou, ampulky a bandasku s označením cannabis relax.
Škoda za vyše tristotisíc eur
„Podľa predbežných zistení môže ísť o omamné a psychotropné látky. Zaistený tovar v celkovom množstve 1,7 milióna mililitrov bol odovzdaný KÚFS, ktorý vykonáva ďalšie procesné úkony,“ informoval Kováč s tým, že predbežná škoda na spotrebnej dani predstavuje takmer 350-tisíc eur.
Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kissa zásahy potvrdzujú efektívnosť systematickej práce pri odhaľovaní nelegálnych aktivít v oblasti tabakového tovaru. „Odhaľovanie trestnej činnosti tohto typu má priamy vplyv na ochranu štátnych financií, ale aj na zdravie a bezpečnosť občanov. V takýchto aktivitách budeme s rovnakým nasadením pokračovať aj naďalej,“ uviedol Kiss.