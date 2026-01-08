Finančná správa počas akcie „Zelená 2026“ odhalila jeden prípad podozrenia z prechovávania drog

Kynológovia Finančnej správy SR počas akcie „Zelená 2026“ zameranej proti nelegálnej migrácii zaznamenali jeden prípad podozrenia z neoprávneného prechovávania omamných látok. Ako colníci informovali, prípad si na mieste prevzal príslušný vyšetrovateľ Policajného zboru. Počas akcie celkovo skontrolovali 270 vozidiel a 810 osôb.
Vytypovaných bolo osem vozidiel
„Prostredníctvom špeciálneho vozidla na kontrolu kontajnerov a vozidiel bolo vytypovaných a skontrolovaných osem nákladných vozidiel, pričom výsledky kontrol boli negatívne. Ďalším špecializovaným vozidlom určeným na kontrolu rádioaktivity a tovaru prepravovaného vo vozidlách bolo skontrolovaných 76 vozidiel. Kontroly boli ukončené s negatívnym výsledkom,“ povedala Lucia Verchovodková z kancelárie prezidenta finančnej správy.
Doplnila, že colníci počas akcie využívali viaceré technické prostriedky, vrátane mobilného skenera a špecializovaných detekčných zariadení. Nasadené boli aj psy vycvičené na vyhľadávanie nelegálneho tovaru.
Akcia „Zelená 2026“
„Využité boli aj odborné postupy finančnej správy pri kontrole dopravných prostriedkov a odhaľovaní porušení colných a daňových predpisov,“ dodala Verchovodková.
Akciu bezpečnostných zložiek „Zelená 2026“ zameranú na boj s nelegálnou migráciou si v stredu 7. januára na slovensko-maďarskej hranici pozrel aj minister vnútra Bavorska Joachim Herrmann. Ako v tejto súvislosti povedal šéf slovenského rezortu vnútraMatúš Šutaj Eštok, akcia dáva jasný signál partnerom, že Slovensko je pripravené chrániť schengenský priestor.