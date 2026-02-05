Rusko prekazilo pašovanie obrovského úlomku meteoritu do Veľkej Británie v hodnote približne 3,6 milióna eur, tvrdia colníci

Ruskí vyšetrovatelia zabránili prepašovaniu obrovského úlomku meteoritu do Veľkej Británie, ktorý bol zamaskovaný ako záhradná dekorácia. Informovala o tom vo štvrtok Federálna colná služba Ruskej federácie.
Podľa colníkov masívny fragment s hmotnosťou viac ako 2,5 tony pravdepodobne pochádza z meteoritu Aletai, ktorý patrí medzi najväčšie známe železné meteority na Zemi.
„Strategicky dôležitý náklad objavili pri kontrole námorného kontajnera v prístave v Petrohrade. Pri pokuse o jeho vývoz ho deklarovali ako záhradnú sochu. Podrobná kontrola však ukázala, že pôvod a hodnota nákladu sa nezhodovali s údajmi v deklarácii,“ uviedla vo vyhlásení colná služba.
Na videu vidno colníkov, ako vypáčili debnu, v ktorej našli kameň so sivým, drsným povrchom. Podľa vyhlásenia by fragment mohol mať hodnotu približne 323 miliónov rubľov (približne 3,6 milióna eur). Colná služba neuviedla, kto sa úlomok pokúsil vyviezť.
Vedci vyjadrili etické obavy z predaja meteoritov, o ktoré je často vedecký záujem, keďže obsahujú dôležité informácie o zložení ranej slnečnej sústavy. Meteorit Aletai objavili na západe Číny v roku 1898 a predpokladá sa, že je starý najmenej 4,5 miliardy rokov.