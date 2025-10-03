Colníci na východnej hranici odhalili tisíce cigariet aj stovky litrov alkoholu – FOTO

Finančná správa pripomína, že východná hranica Slovenska je zároveň vonkajšou hranicou Schengenského priestoru.
Dominika Knoteková
Dominika Knoteková
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
558098633_1221219516712452_3442151466494273044_n.jpg
Foto: FB, www.facebook.com
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Príslušníci finančnej správy zaznamenali na východnej hranici úspešný záver týždňa, keď pri kontrolách odhalili tisíce kusov nelegálnych cigariet ukrytých v osobnom aute a stovky litrov alkoholu v autobuse.

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké colníci z Colného úradu Michalovce s pomocou špeciálnej techniky a služobného psa objavili v podbehoch osobného vozidla 8 400 kusov cigariet. Únik na cle a daniach by v tomto prípade dosiahol takmer 1 900 eur.

Ďalší zásah prišiel v nočných hodinách, keď ozbrojení príslušníci z pracoviska Čierna nad Tisou kontrolovali autobus prichádzajúci z Maďarska. V batožinovom priestore našli 281 litrov alkoholických nápojov, 160 kusov bezdymových tabakových výrobkov a 40 cigariet. Colný dlh bol vyčíslený na viac ako 3 000 eur.

Finančná správa pripomína, že východná hranica Slovenska je zároveň vonkajšou hranicou Schengenského priestoru. Jej efektívna ochrana je preto kľúčová nielen pre bezpečnosť krajiny, ale aj pre celý spoločný európsky priestor. Colníci sa sústreďujú na dôsledný dohľad, boj proti pašovaniu a nelegálnemu obchodu a zároveň zabezpečujú plynulú prepravu legálneho tovaru.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: Finančná správa
Okruhy tém: Colníci Kontrola
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk