Na Slovensko sa vracajú oranžové aj žlté výstrahy, rána sú však svieže a boli aj tri stupne Celzia

Vo Vernári v Slovenskom raji v utorok ráno zaznamenali len tri stupne Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v príspevku na sociálnej sieti Facebook.

„Pod 10 stupňov Celzia bolo ojedinele aj v nížinách a najteplejšie zostalo tam, kde nezoslabol vietor, a to najmä v Above, na Dolnom Zemplíne a na východnom úpätí Malých Karpát,“ priblížili. Meteorológovia nazreli aj do minulosti a napríklad v roku 1966 bolo v Hurbanove len 7,5 stupňa, v Oravskej Lesnej v roku 1962 namerali nulu.

A prečo sú rána chladné? „V priebehu nedele našim územím prešiel ďalej na juhovýchod studený front, za ktorým k nám od severozápadu začala zasahovať tlaková výš. Chladnejší vzduch, ktorý k nám od severozápadu až severu prúdi je navyše aj pomerne suchý. Preto pozorujeme len minimum oblačnosti. Súčasne aj vietor v nočných hodinách väčšinou zoslabol. Presne toto sú najvhodnejšie podmienky na výraznejší nočný pokles teploty vzduchu,“ vysvetlili.

Aj najbližšia noc bude podľa meteorológov chladná, ako dnešná. „Dokonca na miestach, kde predchádzajúcu noc fúkal vietor, bude aj chladnejšie, keďže vietor postupne zoslabne aj tam,“ uvádza SHMÚ.

Výstrahy prvého stupňa na stredu

Kým v utorok bude na niektorých miestach Slovenska maximálne 30 stupňov Celzia, v stredu už je pre niektoré okresy vydaná žltá výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami a ojedinele sa očakáva 33 až 34 stupňov Celzia.

Varovanie platí od Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Žarnovica, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Senica, Skalica a Trnava.

Výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami vydané na stredu 31. júla 2024. Foto: www.shmu.sk

Oranžové a žlté výstrahy na štvrtok

Prvého augusta môže byť na niektorých miestach aj 35 stupňov Celzia. Oranžová výstraha druhého stupňa je vydaná pre okresy Krupina, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta.

V žltých okresoch môže ojedinele maximálna denná teplota vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia a varovanie platí pre celý Bratislavský kraj a tiež okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Nitra, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Humenné a Vranov nad Topľou.

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozorňuje SHMÚ na svojom webe.