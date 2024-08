Na plátna kín sa vracia kultový príbeh o láske a pomste

V akčnom thrilleri VRANA sa charizmatický Bill Skarsgård predstaví v modernom spracovaní pôvodného kultového komiksu Jamesa O’Barra, ktorého filmové spracovanie pred tridsiatimi rokmi zadefinovalo nové hranice žánru.

Keď Eric Draven (Bill Skarsgård) konečne nájde svoju spriaznenú dušu Shelly Webster (FKA twigs), netuší, že ich šťastie bude trvať príliš krátko. Dostihnú ich démoni jej temnej minulosti a stanú sa obeťami brutálnej vraždy. Eric vďaka svojej bezhraničnej láske dostane šancu zachrániť svoju milovanú, ale musí vymeniť jej život za svoj. Prechádza medzi svetmi živých a mŕtvych, aby sa nemilosrdne pomstil vrahom, priviedol späť svoju milovanú z objatia smrti, potrestal zlo a napravil nespravodlivosť. Režisér Rupert Sanders predstavuje novú, jedinečnú podobu večného príbehu o sile lásky a nevyhnutnosti pomsty.

Foto: Forum Film

Bill Skarsgård je oddaný a zraniteľný, obludne násilnícky a jemne nežný, a vnáša niekoľko vrstiev do zložitých emócií muža pohlteného nesmiernou láskou a nenávisťou, ale aj muža, ktorý pre ženu, ktorú miluje, urobí čokoľvek. Otupený bolesťou a žiaľom bojuje, zabíja a mrzačí pre toho, koho miluje…ale s akým cieľom? Jeho Eric je svojský anti-superhrdina. Jeho príbeh je o tragickej strate, o vysporiadaní sa s bolesťou, ktorá prichádza so stratou milovanej osoby, s niečím, čo každého z nás v živote stretlo alebo ešte len stretne. Je o temnom tieni smútku, o tom, čo by sme urobili my, ak by sme prišli o niečo alebo niekoho, bez koho si nevieme predstaviť svoj ďalší život..

Pôvodný komiks sa v priebehu času stal ikonou a hlavná postava, jeho cesta a nevyhnutnosť pomsty inšpirovali za posledných 30 rokov mnohých filmových tvorcov. Táto posledná filmová verzia sa hlási k originálu Jamesa O’Barra, s ktorým sa režisér ešte pred nakrúcaním stretol, a ako hlavný motív rozvíja milostný príbeh ústrednej dvojice.

Režisér Alex Proyas nakrútil v roku 1994 Vranu, v ktorej hlavnú postavu priam ikonicky stelesnil nezabudnuteľný Brandon Lee, a jeho film navždy ovplyvnil nielen generáciu vtedajších filmových fanúšikov, ale aj ich nasledovníkov. Zadefinoval kultúru, ktorá je obľúbená dodnes a inšpiroval mnoho ďalších príbehov vo vnútri aj mimo univerza Vrany. Vyvolal vlnu nadšenia medzi mladými, ktorí vyrastali na tvrdom, alternatívnom rocku, punku a metale a denne sledovali MTV. Učarovala im drsná estetika filmu, jeho zadymené, dažďom zaliate ulice, štylizované a neusporiadané kulisy, hrdina oblečený v čiernej koži a záporáci ovešaní reťazami. Veľmi špecifická, hudbou poháňaná vízia sa prihovorila mladému publiku, s ktorým dovtedy nikto takto nekomunikoval, a stala sa kultovou klasikou.

Nová interpretácia Jamesovho diela sa snaží osloviť dnešnú mladú generáciu, ktorej vkus a odkazy sa dosť dramaticky zmenili. Tvorcovia sa snažili prispôsobiť sa ich jazyku, štýlu a hudbe, aby tak vzdali hold pôvodnému filmu Alexa Proyasa a komiksu Jamesa O’Barra a predstavili ho ďalšej generácii filmových nadšencov.

Foto: Forum Film

Pretože tento príbeh je univerzálny ako epická báseň alebo grécky mýtus, zaoberá sa primárnymi emóciami lásky, smútku a hnevu. Rozoberá nadprirodzené a fyziologické predstavy neba a pekla, mŕtvych a nemŕtvych. Skúma nekonečnú silu lásky a negatívnu silu hnevu a nenávisti, ktorá stojí v jej tieni, pýta sa, čo by sme urobili, a čo by to urobilo z nás. Keď Eric padne na zem, pokrytú krvou zabitých, kamera sa mu pozrie hlboko do očí a on sa divákov pýta…prečo?

Ikonický príbeh o láske a pomste pod názvom VRANA sa v slovenských kinách premieta od 22. augusta.

Informačný servis