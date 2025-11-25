Na pamätníku Nežnej revolúcie sa objavila výzva na strieľanie vládnych politikov. Nenávistná rétorika opozície pokračuje aj po atentáte, reaguje Smer - VIDEO

Na pamätníku Nežnej revolúcie pred Úradom vlády SR sa nedávno objavil šokujúci nápis: „Vláda je škodná, škodná sa strieľa!“. Politici Smeru-SD vyčítajú, že opozícia nie je schopná odsúdiť takéto nápisy, ktoré sú jasnou výzvou na násilie.
„Musím skonštatovať s poľutovaním a súčasne s rozhorčením, že dnes sa rešpektuje to, že pamätník ku výročiu Nežnej revolúcie je zneužitý na to, aby sa neho napísal nápis: Vláda je škodná. Škodná sa strieľa,“ uviedol v reakcii podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).
Podľa Gašpara nápis jasne vyzýva k tomu, aby sa zaútočilo na vládnych predstaviteľov spôsobom, aký sa stal vlani 15. mája v Handlovej. „Asi ťažko písali takýto nápis priaznivci Smeru a koalície. Opäť to boli sympatizanti a priaznivci opozície, tej, ktorá naďalej hecuje ľudí spôsobom, že šíri nenávisť a neznášanlivosť,“ kritizoval politik ďalej.
Stúpli ublíženia na zdraví
Gašpar vyčítal, že opozícia nedokáže jednoznačne odsúdiť takéto správanie a ako ďalší príklad uviedol vulgárny nápis študenta spred popradského gymnázia. Podľa slov podpredsedu parlamentu sme zároveň svedkami toho, že opoziční politici odkazujú cez sociálnej siete svojim priaznivcom, aby išli narušiť verejné zhromaždenia Smeru.
„Situácia je v spoločnosti od atentátu na premiéra oveľa horšia. Nasvedčuje tomu aj to, že v štruktúre trestnej činnosti stúpli ublíženia na zdraví. Ľudia si začínajú vybavovať veci spôsobom, ktorý sa dá nazvať ublížením na zdraví. Vyzývajú na strieľanie,“ skonštatoval v tejto súvislosti Gašpar.
Opozícia podviedla svojich voličov
Predseda klubu Smer-SD Ján Richter pripomenul, že tesne po atentáte na premiéra bol iniciátorom uznesenia, ktoré bolo jednomyseľne schválené celým parlamentom. Uznesenie medzi inými hovorilo aj o výzve na nešírenie nenávisti voči legitímnej demokratickej vláde. Taktiež sa apelovalo na všetky politické subjekty, médiá aj mimovládne organizácie, aby zmierňovali napätie v spoločnosti, prestali s nenávistnou rétorikou a prispeli k spoločenskému zmieru, stabilite a pokoju na Slovensku.
„Na tomto uznesení sa zhodol celý parlament – naprieč koalíciou a opozíciou, kde sme sa zaviazali, že nebudeme taký. V tejto chvíli je každému jasné, že (opoziční politici) podviedli svojich vlastných voličov, podviedli Slovensko, pretože sú ešte horší,“ skonštatoval Richter. Politik varuje, že správanie opozície a šírenie nenávistnej rétoriky môže vyvolať ďalšie vážne útoky na politikov porovnateľné s atentátom na premiéra.