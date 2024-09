Ná Národnom pochode za život v Košiciach sa zúčastnilo 40-tisíc ľudí (foto)

V poradí štvrtý Národný pochod za život, ktorého cieľom je podľa organizátorov dosiahnuť ochranu života od počatia po prirodzenú smrť sa v nedeľu konal v Košiciach za účasti 40 000 ľudí.

Nenarodené deti sa sami brániť nevedia

Ako informovala hovorkyňa podujatia Rebeka Lukáčová, mottom pochodu bolo „Láska je pro-life“. Účastníkov pochodu pritom osobitne pozdravil aj pápež František, ktorého pozdrav odovzdal nuncius Nicola Girasoli.

„Pápež František dnes pochoduje s vami! Nech je to pochod radosti a entuziazmu, nech je to skutočný pochod za život. Nech je to pochod nádeje. Buďte vždy podporovateľmi života. Život je Boží dar. Buďte vždy hrdí a pripravení chrániť život,“ odkázal nuncius účastníkom.

Košický arcibiskup Bernard Bober v tejto súvislosti zdôraznil, že nenarodené deti sa sami brániť nevedia, preto potrebujú ochranu. „Starostlivosť o dieťa je však automaticky prepojená so starostlivosťou o matku. Ak sa postaráme o ňu, dáme príležitosť aj novému životu. Nezabúdajme preto na konkrétnu pomoc ženám a rodinám v núdzi,“ vyhlásil Bober.

Potratovosť na Slovensku

Požiadavkou pochodu je podľa organizátora Patrika Danišku ochrana života každého človeka, v dnešnej dobe zvlášť nenarodených detí.

Zákon legalizujúci umelý potrat pritom označil za nespravodlivý, pretože „oberá nenarodené deti o ochranu, ktorá im právom patrí.“ Za hlavný cieľ pochodu preto označil zrušenie potratového zákona. „Ak niekoho milujeme, chceme aby bol chránený,“ zdôraznil.

Potratovosť na Slovensku podľa organizátorov pochodu kontinuálne klesala od roku 1989. To sa zmenilo v roku 2022, kedy bolo na Slovensku vykonaných viac potratov ako v predošlom roku. Zvýšená potratovosť bola podľa organizátorov zaznamená aj v roku 2023.

Súčasne v posledných rokoch na Slovensku podľa štatistických údajov výrazne poklesla pôrodnosť. Organizátori podchodu preto podľa vlastných slov túto tému vnímajú za zvlášť urgentnú.

Národné pochody za život sa konali už v roku 2013 v Košiciach a v rokoch 2015 a 2019 v Bratislave.