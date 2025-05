Na ME "21" na Slovensku sa chystá množstvo fanúšikov z Česka, organizátorov prekvapil veľký záujem Fínov - VIDEO, FOTO

Už o dva týždne sa na Slovensku začne futbalový sviatok, keďže sa pod Tatrami začnú súboje majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. Hneď na úvodný deň sú naplánované štyri stretnutia a v akcii budú aj domáci mladíci.

Zverenci trénera Jaroslava Kentoša v stredu 11. júna o 18.00 h vyzvú rovesníkov zo Španielska na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. V akcii budú aj 14. 6. v Trnave v súboji proti Taliansku a o ďalšie tri neskôr opäť v Bratislave v súboji proti Rumunsku.

„Minulý týždeň boli uvoľnené posledné dostupné kapacity na zápasy základných skupín a to aj na stretnutia slovenského tímu. Na niektoré súboje to boli stovky a na niektoré duely tisícky. Každopádne to boli posledné lístky, ktoré sa uvoľňovali na základné skupiny. Niektoré zápasy Slovenska sú už úplne vypredané, ale niektoré sú ešte dostupné, takže ide o poslednú šancu pre fanúšikov dostať sa na slovenský tím na základnú skupinu. Keďže máme majstrovstvá Európy a každý zápas prinesie tú najväčšiu kvalitu, sú vstupenky dostupné na iné výborné zápasy vo všetkých hostiteľských mestách,“ informoval riaditeľ marketingu šampionátu Lukáš Donoval.

Organizátori turnaja, ktorý potrvá do 28. júna, majú už teraz obsadenosť štadiónov na úrovni 235-tisíc ľudí.

„Záujem však rapídne rastie s termínom prvého výkopu. Predpokladáme, že šampionát bude aj po tejto stránke veľmi úspešný. Predpokladáme obsadenosť štadiónov niekde okolo 80 percent a viac,“ prezradil ďalej Donoval.

Pridal aj zaujímavosť týkajúcu sa nákupu vstupeniek priaznivcami zo zahraničia.

„Fanúšikovia si kúpili najviac vstupeniek z Česka. Nie je to prekvapenie, pretože dostupnosť je pre nich najlepšia tým, že hrajú v Dunajskej Strede,“ poznamenal.

Veľkým prekvapením je Fínsko.

„Fíni hrajú v Košiciach a predpokladáme, že sú to priaznivci, ktorí sem prišli v rokoch 2011 a 2019 kvôli hokeju a vtedy u nás vyhrali. Tak možno majú pocit, že vyhrajú aj tentokrát, v Košiciach je ich naozaj veľmi veľa,“ uviedol Donoval a pokračoval: „Potom sú to Nemci, Rumuni či Angličania, teda štandardné futbalové veľmoci, ktoré za futbalom cestujú aj v tejto kategórii, keďže v modernom futbale je plné hviezd z hviezd európskych tímov. Takže bohatá účasť zo zahraničia.“