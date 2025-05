Kentoš oznámil nomináciu „dvadsaťjednotky“ na domáce ME, nechýbajú hráči z „áčka“

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš v stredu popoludní oznámil konečnú 25-člennú nomináciu na blížiace sa majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie, ktoré sa od 11. do 28. júna uskutočnia v ôsmich slovenských mestách.

Kentoš do menoslovu zaradil aj niekoľko hráčov, ktorí už majú skúsenosti z reprezentačného A-mužstva, no vekovo ešte spadali do možnosti posilniť „dvadsaťjednotku“, ako Tomáš Suslov, Tomáš Rigo, Adam Obert či Leo Sauer.

Kentošov tím v Bratislave a Trnave

Slováci sa na šampionáte za účasti 16 tímov predstavia v základnej A-skupine. Najprv 11. júna nastúpia v Bratislave proti Španielom, potom 14. júna odohrajú v Trnave duel proti Talianom a o tri neskôr zakončia účinkovanie v skupine stretnutím proti Rumunom opäť v Bratislave.

Zápasy zvyšných skupín sa budú hrať v ďalších šiestich mestách – Dunajskej Strede, Nitre, Trenčíne, Žiline, Prešove a Košiciach. Z každej zo štyroch skupín postúpia dve najúspešnejšie mužstvá do štvrťfinále, odkiaľ sa už pokračuje vyraďovacím spôsobom až do finále. To sa uskutoční 28. júna v Bratislave.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na tohtoročné ME tejto vekovej kategórie na Slovensku:

Brankári: Ľubomír Belko, Tomáš Frühwald, Adam Danko

Obrancovia: Samuel Kopásek, Adam Gaži, Jakub Jakubko, Marek Ujlaky, Adam Obert, Sebastian Kóša, Filip Mielke, Dominik Javorček, Nicolas Šikula

Stredopoliari: Sebastian Nebyla, Martin Šviderský, Mario Sauer, Artur Gajdoš, Tomáš Rigo, Leo Sauer

Útočníci: Adrián Kaprálik, Nino Marcelli, Tomáš Suslov, Dominik Hollý, Dominik Veselovský, Roman Čerepkai, Timotej Jambor