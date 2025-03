Slovenská dvadsaťjednotka v marci vyšla gólovo naprázdno, prehrala s Nemeckom aj Francúzskom - FOTO, VIDEO

Slovenská reprezentácia futbalistov má za sebou nevydarené marcové stretnutia, ktorými zverenci trénera Jaroslava Kentoša ladili formu na júnové majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v domácom prostredí. Mladí Slováci v Trnave podľahli rovesníkom z Nemecka 0:1 a Francúzom vysoko 0:4.

„Z môjho pohľadu zaslúžené víťazstvo Francúzov. Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, v ktorom sme si dokázali vytvoriť dve gólové príležitosti. Škoda, že sa nám z nich nepodarilo streliť gól. Po dobrej pasáži v úvode sme spravili dve nevynútené chyby pri prechode do útoku a súper nás kruto trestal. Keď takéhoto silného súpera ako sú Francúzi pustíte do dvojgólového vedenia, tak je veľmi ťažké sa dostať do zápasu späť a vytvárať si šance. Navyše, vždy, keď sme sa trochu dostávali do hry, tak nás Francúzi trestali ďalšími gólmi,“ zhodnotil 50-ročný kouč Kentoš podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Napriek vysokej prehre mali mladí slovenskí futbalisti niekoľko sľubných príležitostí. Nevyužili však ani jednu.

„Z pohľadu počtu našich nebezpečných situácií v súperovom pokutovom území to bol lepší zápas ako v piatok proti Nemcom. Na druhej strane, musíme vedieť pracovať s rytmom zápasu. Keď hráte proti takejto kvalite, tak nebudete si vedieť počas celého zápasu vytvárať gólové príležitosti. My sme v tomto zápase boli málo precízni v nastavení ihriska, čo súper trestal gólmi. Na tom musíme popracovať,“ pokračoval.

Marcové stretnutia proti dvom náročným súperom mali tím SR „21“ pripraviť na to, že v júni na ME ich v úvodných dvoch súbojoch čakajú Španieli a Taliani, čiže rovnako nebezpečné družstvá.

„Súperi nám ukázali, ako na tom sme po systémovej pripravenosti aj z hľadiska individuálnej kvality. Tieto dva zápasy, ak ich uchopíme správne, nás môžu motivovať, aby sme sa čo najlepšie pripravili na šampionát,“ vyhlásil kormidelník reprezentačnej dvadsaťjednotky.

Pred kontinentálnym šampionátom v domácom prostredí už na Slovákov nečaká žiadny duel.

„V prvom rade si dôsledne zhodnotíme tento dvojzápas. Následne ma čakajú pracovné cesty týkajúce sa možného uvoľnenia hráčov pôsobiacich v áčku na júnový európsky šampionát. Vycestujem do Verony, Cagliari, Rotterdamu a do Ostravy a uvidíme, ako tamojšie kluby budú reagovať. Popritom budeme pracovať na analýze našich súperov v základnej skupine majstrovstiev Európy a, samozrejme, budeme aj skautovať hráčov,“ priblížil Kentoš.