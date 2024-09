Na Liptove si zmerajú sily majstri rezbári v medzinárodných majstrovstvách

Jedinečné umelecké diela, vôňa dreva a zvuk motorových píl už o týždeň zmenia Liptovský Ján a Jánsku dolinu na Drevené kráľovstvo. Jubilejný 10. ročník Medzinárodných majstrovstiev vo vyrezávaní drevených sôch sa bude niesť v duchu slovenských tradícií a rezbári vdýchnu život až piatim kubíkom dreva.

Úspešné podujatie Drevené kráľovstvo láka návštevníkov na Liptov už desiaty raz. Každoročne ponúka skvelé momenty a má aj charitatívny rozmer. Počas prechádzajúcich ročníkov sa podarilo podporiť jednotlivcov aj organizácie sumou takmer 50-tisíc eur. Tento rok má pomôcť ťažko chorej 10-ročnej Emme, a to počas súťaže v rýchlorezbe, ktorá je skutočne atraktívna pre divácke oko. Uskutoční sa v sobotu 14. septembra o 15. hodine.

Do podujatia zostáva ešte týždeň, čo je ideálny časť rezervovať si pobyt v Liptovskom Jáne alebo v inej časti Liptova. Svoje umenie predvedie šestica rezbárov zo Slovenska, Česka aj Poľska a počas podujatia postupne spracujú až 5 kubíkov topoľového dreva.

„Tento rok sa veľa hovorí o dôležitosti nezabúdať na slovenské tradície. Aj naša drevená koliba je tradičná a veľa našich jedál je slovenských. Nezabúdame však ani na trendy a pracujeme s lokálnymi surovinami a používame moderné európske postupy. To ako jednotliví rezbári prenesú do svojich diel slovenské tradície bude len a len na nich a my sa tešíme čo zaujímavé z dreva vytvoria,“ povedal Ján Strachan, majiteľ hotela Strachanovka, Jánska koliba.

Foto: Región Liptov

Program podujatia

Hlavný program čaká na návštevníkov v sobotu 14. septembra 2024 od 12. hod. Najatraktívnejšia časť podujatia býva súťaž v rýchlorezbe. Tá začne o 15. hodine a po nej bude charitatívna dražba, do ktorej sa môže zapojiť každý návštevník. „Ani desiaty ročník podujatia nebude výnimkou a opäť pomôžeme. Tentokrát podporíme desaťročnú Emmku, ktorá celý život bojuje s ťažkou telesnou aj psychickou diagnózou, bez možnosti chodiť či sedieť. Verím, že štedrí darcovia prídu, pomôžu a odnesú si originálnu drevenú sochu,“ doplnil Ján Strachan.

Foto: Región Liptov

Návštevníci prídu aj zo zahraničia

Atraktívne podujatia, ktoré prezentujú slovenské tradície dotvárajú život v regióne a podporujú tunajší turizmus. „Aj preto radi podporíme dobrú vec, ktorá priláka návštevníkov zo Slovenska aj zo zahraničia,“ hovorí riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková. Drevené kráľovstvo podľa nej patrí medzi najatraktívnejšie podujatia a podpisuje sa na predĺžení hlavnej sezóny. „Koná sa v čase, ktorý ponúka najlepšie výhľady na hory v roku a k tomu ideálne podmienky na turistiku či relax vo vodných parkoch,“ dopĺňa Darina Bartková.

Píly bude počuť v Jánskej doline už od štvrtka, rozoznejú sa však aj hlasy folkloristov. Podujatie moderuje Andrej Bičan a na vstup pre návštevníkov je voľný. Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV financuje podujatie Drevené kráľovstvo aj z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR vo výške 2 750,- eur.

Informačný servis