Na hráčov je hrdý. Súper iba kazil hru, vravel tréner Calzona po prehre v Slovinsku - VIDEO

V tábore slovenskej futbalovej reprezentácie zavládlo po prehre 0:1 po predĺžení v Slovinsku v nedeľňajšej odvete baráže o postup do B-divízie Ligy národov obrovské sklamanie. Tím spod Tatier v dvojzápase herne dominoval, ale doplatil na koncovku a slovinského brankára Jana Oblaka v súčte oboch duelov neprekonal ani raz.

„Bohužiaľ, vládne v nás veľké sklamanie, pretože si myslím, že sme boli v oboch zápasoch určite lepší ako Slovinci. Na tejto úrovni, bohužiaľ, z tých šancí, ktoré si vypracujete, keď nedáte gól, tak sa ťažko vyhráva,“ povedal kapitán slovenského mužstva Milan Škriniar v pozápasovom rozhovore pri mikrofóne STVR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dobré až na zakončenie

Podľa hráča tureckého Fenerbahce Istanbul môžu byť slovenskí fanúšikovia napriek neúspechu na hráčov hrdí. „Aj tréner nám povedal, že je hrdý na to, aký futbal hráme a myslí si, že Slovensko by malo byť na nás hrdé. Akurát musíme z tých šancí, ktoré si vypracujeme, streliť gól. Musíme dať hlavy hore a stanoviť si nové ciele,“ dodal ostrieľaný 30-ročný stopér.

Tréner Francesco Calzona nemal hráčom čo vyčítať. Až na koncovku. „Myslím si, že sme odohrali vynikajúci zápas proti súperovi, ktorý z nášho pohľadu iba nejakým spôsobom kazil hru. My sme boli dominantní, chalani naozaj splnili všetko, čo som od nich vyžadoval. Po tejto stránke som hrdý, že môžem takýto tím trénovať. Urobili sme maximum a chýbal nám naozaj kúsok k tomu, aby sme postúpili,“ povedal taliansky stratég.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Presne do protipohybu

Brankár Martin Dúbravka bol v dvojzápase oporou Slovenska, ale v 5. minúte predĺženia nedokázal zabrániť gólovej hlavičke Adama Gnezdu Čerina.

„Stanovili sme si jasný cieľ. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám ho naplniť. Pri góle sa nejakým spôsobom presadili na strane, prišiel center priamo na hráča, ktorý dobre zbehol do šestnástky a z nejakých siedmich-ôsmich metrov zakončil tak, ako sa to zakončiť má. Presne brankárovi do protipohybu. Mne chýbal kúsok. Škoda, že sme nedokázali využiť šance, ktoré sme mali. Mali sme ich dosť,“ skonštatoval gólman anglického Newcastlu United.

Pri rozhodujúcom momente sa podľa Calzonu od nás trochu odklonilo šťastie. „Vytvorili sme si neskutočné množstvo šancí, no nevedeli sme to premeniť a mrzí nás to,“ dodal ešte reprezentačný kouč k priebehu zápasu.

Prvý zápas Slovensko – Slovinsko v Bratislave