Calzona: Nemôžem byť nespokojný, v každej štatistike sme boli lepší. K víťazstvu chýbalo málo - VIDEO, FOTO

Slovenskí futbalisti remizovali so Slovincami 0:0 v prvom zápase baráže o postup do B-divízie Ligy národov. Napriek tomu, že „sokoli“ boli naoko lepším mužstvom, v stretnutí sa diváci gólov nedočkali. Odveta, ktoré je na programe v nedeľu 23. marca v Ľubľane, tak bude otvorená pre oboch súperov. Postúpiť môže ktokoľvek.

Vynútené zmeny

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona si myslí, že jeho zverenci odohrali dobrý zápas. „Na to, ako sa duel vyvíjal, že sme museli už v prvom polčase zasiahnuť do mužstva, tak som spokojný. Do posledného momentu sme išli po víťazstvo,“ uviedol Talian.

Reakcia Francesca Calzona na stretnutie so Slovinskom:

Štatistiky to potvrdili

Do odvety neplánuje nič meniť. „Pokúsime sa tam vyhrať a splniť náš cieľ – postúpiť do B-divízie Ligy národov. Pokiaľ budeme hrať dobre, tak je veľká šanca, že to zvládneme,“ priblížil Calzona.

Reprezentačný tréner je rád, že Slovincom povolili Slováci iba jedinú veľkú šancu. „Zároveň nám chýbalo málo k víťazstvu. Nemôžem byť nespokojný, v každej štatistike sme boli lepší.“

Ďalšie hodnotenie Francesca Calzonu:

Suslov už dospel

Pochválil aj výkon Tomáša Suslova, ktorý bol jedným z najlepších hráčov na ihrisku a práve on mohol rozhodnúť. Jeho presnú hlavičku však bravúrne zlikvidoval skúsený brankár Jan Oblak, ktorý na si na klubovej úrovni oblieka dres Atlética Madrid.

Zákrok Jana Oblaka po hlavičke Tomáša Suslova počas prvého barážového zápasu o postup do B-divízie Ligy národov medzi Slovenskom a Slovinskom. Bratislava, 20. marec 2025. Foto: SITA/Milan Illík.

„Hrá dobre v talianskej lige. Dospel. Teším sa z toho, lebo pre nás je veľmi dôležitým článkom v mužstve,“ doplnil Calzona na margo Suslovovho futbalového vývinu nielen v klube Hellas Verona, ale aj v seniorskej reprezentácii.

Pochvala od Francesca Calzonu pre Tomáša Suslova:

Zápas Slovensko – Slovinsko